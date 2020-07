Arbejdsløshedskøen vokser massivt i disse dage, og det kan få dramatiske og livslange konsekvenser for den enkelte dansker.

Onsdag den 1. juli meldte 8.030 danskere sig ledige. Det er den den største stigning i nytilmeldte ledige på en enkelt dag her under corona-krisen.

Hele 54.076 personer har herunder corona-krisen vinket farvel til lønsedlen og sagt goddag til dagpengeland. Det betyder, at i alt 185.913 personer var ledige 1. juli.

Og det er ikke bare skidt for privatøkonomien her og nu. Ledigheden risikerer nemlig også at sende folk ud i livslangt armod.

Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Det kan få meget ubehagelige konsekvenser,« siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i Danmarks største pensionsselskab PFA.

For mange ledige er ikke opmærksomme på, at deres forsikringer, der dækker tabt erhvervsevne og ved død, typisk udløber tre måneder, efter man har meldt sig ledig.

»Vores erfaringer er, at mange ikke få sikret sig efter de første tre måneders ledighed,« siger Carsten Holdum.

Det er nemlig forsikringer, der for langt de fleste almindelige lønmodtagere knytter sig til ens pensionsselskab.

Tårnby Kommune har sammen med SAS og Københavns Lufthavn oprettet et nyt rådgivnings- og jobcenter i Københavns Lufthavn i kølvandet på massefyringerne i blandt andet SAS. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Tårnby Kommune har sammen med SAS og Københavns Lufthavn oprettet et nyt rådgivnings- og jobcenter i Københavns Lufthavn i kølvandet på massefyringerne i blandt andet SAS. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og hvis man bliver kronisk syg eller invalideret i en ulykke, og disse forsikringer er udløbet, er man ilde stedt. Også selv om ulykken sker bare én dag efter forsikringernes udløb.

»Så klapper fælden. Der er ingen nåede. Man kan ikke bare lige snakke sig til rette med sit pensionsselskab. Vi har nogle gange nogle benhårde samtaler med kunder, der er kommet i klemme og spørger, om vi ikke kan gøre en undtagelse. Svaret er benhårdt: Nej!« siger Carsten Holdum og tilføjer:

»Derfor er det absurd vigtigt at have styr på sine forsikringer for tabt erhvervsevne og død, især for børnefamilier.«

»Hvis man har to børn, ægtefælle og hus, og den ene falder bort eller mistet sin erhvervsevne, ja, så bliver man ramt af en økonomisk katastrofe, hvor de fleste må gå fra hus og hjem, hvis man ikke er forsikret.«

En typisk forsikring for tabt erhvervsevne dække et sted mellem 60 og 80 procent af ens nuværende løn.

Uden forsikring hedder det et liv på offentlig understøttelse, eksempelvis kontanthjælp og måske siden førtidspension.

Mange ledige kan have svært ved at finde de 10.000- 20.000 kroner, som det koster at være dækket om året. De trækkes normalt fra ens pensionsindbetalinger, når man er i job.

Hvis man ikke har pengene på bankkontoen, kan man imidlertid bede sit pensionsselskab om at betale for forsikringerne de næste 6-12 måneder ved at tære en smule på pensionsopsparingen.

Cheføkonom hos Danske Bank Las Olsen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Cheføkonom hos Danske Bank Las Olsen. Foto: Søren Bidstrup

Økonomerne er enige om, at arbejdsløshedskøen kun vil vokse yderligere i de kommende måneder.

»Ledighedstallene vil forventeligt også stige yderligere de kommende måneder i takt med at diverse hjælpepakker udfases,« siger cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening Anders Borup Christensen.

Cheføkonom i Danske Bank Las Olsen forventer, at det vil tage lang tid, før ledigheden falder tilbage til niveauet før corona-krisen, hvor omkring 130.000 var var ledige.

»Det kommer formentlig til at tage flere år, før den er helt nedbragt igen,« siger han