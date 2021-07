På en landevej nær Spøttrup i Vestjylland, endte det i en ulykke, da en flok unge havde gang i en farlig leg.

3. juli besluttede en 36-årig mand sig for at kravle ud gennem vinduet på en bil og op på kølerhjelmen, mens bilen kørte med 60 kilometer i timen på landevejen. Det skriver TV Midtvest.

»Forsædepassageren har, mens bilen var i fart, kravlet ud ad sidevinduet i personbilen og ud foran på køleren og taget opstilling i en ’Titanic-positur’. Han klarede at komme ind igen, men gjorde det en gang til, så det kunne blive optaget på telefon,« siger Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive til tv-mediet.

Og det var her den 36-årige mand mistede kontrollen. Han blev taget af vinden og endte på vejen.

Bilen blev standset, og de to passagerer på bagsædet på 20 og 28 år gav sig til at give førstehjælp.

Føreren af bilen på 19 år havde dog andre tanker og valgte at køre fra stedet, da politiet ankom.

Politiet er i besiddelse af videoen, som blev optaget af de to bagsædepassagerer og har vurderet, at de alle er sluppet billigt fra situationen.

Førerens familie opfordrede til, at han skulle melde sig selv, og han dukkede derfor senere op på Skive Politigård. Han blev herefter sigtet for at undlade at hjælpe en tilskadekommen i forbindelse med et færdselsuheld. Noget man er forpligtet til ifølge færdselsloven.