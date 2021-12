»Jeg ved godt, hvad I alle tænker: 'Hvad fanden er der galt med DSB', og jeg tænker det samme lige nu. Beklager rigtig meget.«

Det kan være svært at tro. Men ordene kommer, ifølge Mathias Sørensen, fra en frustreret lokomotivføre tirsdag morgen, hvor begge var spærret inde i et S-tog.

Hver morgen tager 28-årige Mathias Sørensen S-toget – helt præcist linje C fra Husum mod København – når han skal på arbejde.

Men selvom signalfejl og sporarbejde ikke hører til sjældenhederne, hvis man regelmæssigt kører med DSB, var tirsdag morgen alligevel en historie for sig.

»Da vi ankom til Valby Station, sagde de over højttaleren, at der var signalproblemer, og jeg tænkte 'herregud'. Det sker en gang imellem,« fortæller Mathias.

Men turen fortsatte kun til Carlsberg Station, før der lød endnu en melding:

»Vi får at vide, at noget er galt, og at vi sidder fast.«

Hvad pendlerne ikke vidste på daværende tidspunkt var, at turen fra Carlsberg Station og til næste stop, Dybbølsbro Station, ville tage mellem halvanden og to timer.

»Og i alt tog det to timer og 20 minutter at komme fra Valby til København H,« konstaterer Mathias.

Ifølge ham var der stille i S-toget. Folk gik skiftevis ud på mellemgangene for at ringe.

»Folk skulle forklare situationen. Eksempelvis fortælle, at de kom senere på arbejde,« siger Mathias, der selv missede de første timer af sin arbejdsdag.

»Nogle lagde sig til rette og sov, fordi de godt kunne fornemme, at det blev en længere togtur.«

Og ikke engang lokomotivføreren kunne skjule sin frustration over den massive forsinkelse:

»Han havde givet lidt op på DSBs vegne og beklagede mange gange. Men det er jo ikke hans skyld,« fortæller Mathias.

Også SFeren Holger K. Nielsen var i C-toget tirsdag morgen. Og han giver udtryk for sin frustration på Twitter: Her skriver han:

»Tog S-toget fra Langgade klokken 08.59. Sidder nu – to timer senere – stadig fast på Dybbølsbro. Uden forklaringer. Det er jo forrykt. Hvad fanden sker der i DSB?«

Samme frustration deler journalisten Christian Monggard, der i alt fik en transporttid på tre timer og 20 minutter.

Forlod mit hjem på Midtsjælland kl. 7.40 her til morgen. Er just ankommet til Information. Det er en transporttid på tre timer og tyve minutter. Jeg har ikke fået lavet meget arbejde undervejs, og jeg missede morgenens film. @omDSB svigter. Gør noget, @BennyEngelbrech. — Christian Monggaard (@monggaard) December 7, 2021

B.T. har kontaktet Banedanmark, der fortæller, at der tirsdag morgen var tale om en signalfejl.

»Der var sket en signalfejl på Københavns Hovedbanegård. Og det gav en del uregelmæssigheder på trafikken,« fortæller Banedanmarks pressevagt.

Ifølge dem er fejlen nu løst. Dog går der lidt tid, før trafikken kører regelmæssigt igen.

