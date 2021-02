For 20. dag i træk var under en procent af lyntestene hos statens samarbejdspartnere tirsdag coronapositive.

Der er tirsdag fundet 52 nye smittede ved 13.856 lyntest. Det viser tal fra de to udbydere, der gør det på statens regning - Carelink og SOS International.

Det er stort set det samme antal som mandag. Andelen af prøver, som er positive, er 0,38 procent, hvilket også er cirka det samme som mandag.

Positivprocenten for lyntest har nu været under 1,0 20 dage i træk.

Tidligere var der fire selskaber, som stod for at lynteste danskerne for covid-19 på statens regning. Muligheden blev indført i midten af december.

Fra 1. februar er det dog kun Carelink og SOS International, som gør det, mens Falck og Copenhagen Medicial altså ikke længere bidrager.

Aftalen lyder stadig på op mod 100.000 daglige test. Med knap 14.000 test tirsdag er der et godtr stykke vej op til det punkt, hvor kapaciteten bliver udnyttet til fulde.

Det er dog kun 30. december, at man var tæt på at udnytte det daglige maksimum. Her blev der foretaget knap 91.000 lyntest. De viste 682 smittede.

Efter de statslige samarbejdspartnere på lyntestområdet er blevet reduceret til en duo fra en kvartet - er antallet af faste testcentre tæt på halveret.

Der er nu 33 fordelt rundt i landet. 60.000 af de daglige lyntest skal i stedet være såkaldte mobile test, der kan indsættes rundt omkring i landet.

I første omgang er det landets plejehjem, som bliver prioriteret.

Fem af testcentrene står Carelink, der har lyntestopgaven i Region Syddanmark, bag. I de fire andre regioner huserer SOS International.

Carelink foretog tirsdag knap 3000 lyntest. Om en uges tid venter selskabet at være oppe i fulde omdrejninger. Det betyder op mod 17.000 daglige test.

Lyntest har i studier vist sig at fange 70 procent af de coronapositive, som pcr-testen, der sker ved podning i svælget, fanger.

Det anbefales, at man får foretaget en pcr-test, hvis man har symptomer på covid-19. Den forbindes med høj sikkerhed og giver også mulighed for at finde frem til de varianter af virus, der i øjeblikket er særligt fokus på.

/ritzau/