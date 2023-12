Om få måneder er det slut med Tipsbladet på print, efter at samarbejdet med Ekstra Bladet er opsagt.

Fodboldmediet Tipsbladet ophører med at udkomme på print om få måneder.

Det fortæller redaktør Troels Bager Thøgersen i en leder i anledning af Tipsbladets 75 års fødselsdag søndag.

- Vi ville hjertens gerne lave 100 sider til jer hver uge med reportager og interviews fra alle afkroge af Danmark og resten af verden, lyder det.

- Men virkeligheden er også, at trykte medier er under pres, ikke bare i Danmark men i alle førnævnte afkroge af vores elskede planet.

Nyheden kommer, efter at sportsmediekoncernen Better Collective opkøbte Tipsbladet 1. oktober.

Dengang udtalte Jesper Søgaard, medstifter og administrerende direktør i Better Collective, at opkøbet passede "perfekt til vores vision om at blive den førende digitale sportsmediegruppe".

Kort efter opkøbet kom det frem, at Ekstra Bladet, som udgiver Tipsbladet, ved udgangen af januar 2024 har opsagt samarbejdet med mediet.

- Med mindre der sker noget uventet, er det slut med dette blad på papir om få måneder, når samarbejdsaftalen mellem Tipsbladet og Ekstra Bladet udløber, skriver Troels Bager Thøgersen i sin leder.

- Det er trist, ærgerligt og ikke noget, vi selv har valgt.

Better Collective overtog Tipsbladet fra den nu daværende ejerkreds, hvor Henrik Stegger Nielsen har været den primære ejer.

Henrik Stegger Nielsen nåede at eje i Tipsbladet i 16 år.

- Jeg ved, at de både vil passe godt på Tipsbladet og med deres ambitioner og kompetencer udvikle det i endnu højere grad, sagde Henrik Stegger Nielsen ved offentliggørelsen af opkøbet.

Han er selv fortsat i Better Collective-regi.

Better Collective er en dansk stiftet sportsmediekoncern med hovedkontor i København. Den blev i 2004 stiftet af de to gymnasiekammerater fra Viborg, Jesper Søgaard og Christian Kirk Rasmussen.

/ritzau/