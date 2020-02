Boblebad, æteriske olier og saunagus. Ahhh… Der er intet som en spa-oplevelse, når man rigtig skal forkæle sig selv.

Men du behøver ikke hive den helt store pengepung frem, næste gang du vil opnå en følelse af luksus. Ifølge et nyt studie kan en kop kaffe hjemme i lænestolen give dig den samme følelse. Det skriver CBS i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

»Det, som folk beskriver som luksusøjeblikke, er faktisk mest de små afbræk i hverdagen. Den gode kop kaffe fra Starbucks eller den stille stund med en bog på biblioteket. Så man behøver slet ikke mange penge eller lang tid for at opnå en følelse af luksus,« siger Thyra Uth Thomsen, der er professor (MSO) på Institut for Afsætningsøkonomi ved CBS og medforfatter til det nye studie, i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

På baggrund af interview med 34 personer fandt forskerne frem til fem forskellige typer af luksus.

Heriblandt ’Afbrydelsen’ - som handler om de små afbræk fra hverdagens trummerum og ’Afslutning’ - som når man eksempelvis kigger tilbage på den dejlige (vinter-)ferie eller weekend.

Forskerne fandt også ud af, at begrebet luksus ikke behøver være knyttet til materielle ting, men i stedet kan være oplevelser og følelser – ofte af frihed.

Artiklen er bragt i samarbejde med Videnskab.dk.