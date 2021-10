På Tingkærskolen i Odense trives eleverne ikke helt så godt, som man kunne drømme om.

Hvert år gennemføres der nemlig en trivselsundersøgelse blandt alle folkeskoler i hele landet, og i Odense ligger Tingkærskolen allersidst.

»Det er jeg selvfølgelig rigtig ærgerlig over. Men sådan en undersøgelse er et øjebliksbillede, og det skal vi selvfølgelig arbejde på,« siger Bjarne Larsen, der er skoleleder på Tingkærskolen, til B.T.

Elevernes trivsel måles på flere parametre gennem en lang række spørgsmål, der både retter sig mod undervisningen, klassemiljøet og den støtte, man får af sine lærere.

Her skal eleverne svare inden for fem kategorier, der tilsammen afgør den generelle trivsel blandt eleverne, som angives i procent. Og eleverne på Tingkærskolen har svaret således, at skolen ender på en generel trivsel på 76,7 procent.

Til sammenligning er landsgennemsnittet for elevernes trivsel på 90,9 procent.

Bjarne Larsen, skoleleder på Tingkærskolen, erkender, at der må arbejdes på trivslen. Foto: Tingkærskolen. Vis mere Bjarne Larsen, skoleleder på Tingkærskolen, erkender, at der må arbejdes på trivslen. Foto: Tingkærskolen.

»Der findes flere forklaringer på, hvorfor trivslen ligger lavere på Tingkærskolen sammenlignet med andre skoler,« fortæller skolelederen og fortsætter:

»For det første er vores elever vant til at blive undervist på årgangsniveau, men under corona har det ikke været tilladt at blande flere klasser ad gangen. Desuden har særligt 3. og 6. årgang været ramt af langtidssygemeldinger, og det har haft en negativ indvirkning på elevernes trivsel.«

Langtidssygemeldingerne har blandt andet betydet, at eleverne ikke har følt sig støttede og inspirerede af deres lærere.

De knap så ønskværdige resultater har da også allerede sat gang i flere initiativer på skolen. Blandt andet har man inddraget eleverne i løsninger, ligesom man er blevet klar over, at man mere tydeligt bør fortælle, når eleverne har mulighed for medbestemmelse i undervisningen.



»Tilbagemeldingerne fra eleverne indikerer, at trivslen har været hårdt ramt under corona,« siger Bjarne Larsen.

Men alle skoler i Odense har jo været underlagt restriktioner som følge af smitten med coronavirus. Hvorfor er det anderledes for Tingkærskolen?

»Selvfølgelig har alle skoler haft samme vilkår, men det er stadig den tilbagemelding, vi har fået fra eleverne,« siger skolelederen.

Bjarne Larsen fortæller i den forbindelse, at særligt elevernes forældre har været hurtige til at byde ind med løsninger, der kunne være med til at forbedre i hvert fald elevernes sociale trivsel.

»Forældrene var hurtige til at byde ind, og det synes jeg er enormt prisværdigt,« siger han.

Og derudover har man også i alle klasser sat gang i endnu en trivselsundersøgelse, så skolen bedre kan følge med i, om man har sat ind de rette steder.



»Vi kunne ikke vente på næste trivselsundersøgelse med at finde ud af, om initiativerne på området har hjulpet. Derfor har vi igangsat vores eget værktøj, hvor vi får en fornemmelse af elevernes trivsel. Vi venter stadig på resultaterne, men vi har en fornemmelse af, at trivslen er ved at blive bedre,« afslutter skolelederen.