17. april i år klokken 16.53 kørte en rød varevogn direkte ind i Tine Birchedal, der holdt og ventede på, at lastbilen og de øvrige biler foran hende kunne dreje.

»Jeg kigger op i bakspejlet og ser den røde bil lige bag mig. Jeg når lige at tænke: ‘Fuck, nu går det galt,’ og så hører jeg lyden af metal, der krøller, og glas, der splintrer,« fortæller hun.

Den 28-årige mand, der kørte den røde varevogn, havde ikke øjnene på vejen. Han har forklaret politiet, hvorfor han var uopmærksom, men da der lige nu er en aktiv sag, kan politiet ikke oplyse årsagen.

Bilen, Tine sad i, blev trykket sammen. Hun skulle skæres ud.

Bilen, Tine sad i, da ulykken skete. Foto: Privatfoto Vis mere Bilen, Tine sad i, da ulykken skete. Foto: Privatfoto

Hun blev kørt på hospitalet, hvor de i første omgang behandlede et forstuvet håndled og en mindre hjernerystelse.

Dagen efter fik Tine store smerter i ryg og nakke. Det viste sig, at hun havde fået piskesmæld, og hun var nødt til at deltidssygemelde sig fra sit arbejde. I dag har hun fortsat smerter og kan mærke slaget i hovedet, når hun for eksempel er i store forsamlinger.

»Efter ulykken har jeg svært ved, når der er mange, der taler på samme tid. Det trækker jeg mig helst fra,« forklarer hun.

Åh nej mor, har du ondt?

Mens Tine sad der midt i glasskår og de kyllingelår, hun netop havde købt ind til aftensmad, kunne hun høre føreren af bilen foran hende råbe.

»Hvad fanden har du gang i, jeg har børn i bilen.«

Tine Birchedal og hendes søn Luccas Birchedal. Foto: Privatfoto Vis mere Tine Birchedal og hendes søn Luccas Birchedal. Foto: Privatfoto

Og netop det er hun glad for, at hun ikke havde.

»Jeg er faktisk vred. Havde jeg haft min søn på bagsædet, så var han her jo ikke i dag,« fortæller hun og fortsætter:

»Ja, man risikerer jo at slå folk ihjel, når man gør sådan noget.«

Og folk bliver slået ihjel. Faktisk er uopmærksomhed skyld i hver tredje dødsulykke i trafikken.

Foto: Rådet for Sikker Trafik Vis mere Foto: Rådet for Sikker Trafik

Selvom Tines 10-årige søn Luccas sandsynligvis ikke kender de tal, så er han bekymret, fortæller hun.

»'Åh nej, mor, har du ondt?', spørger han mig ofte.«

Tiden efter ulykken kunne Tine også mærke, at han var meget kontaktsøgende. Det havde han ikke været i det omfang før. Enkelte gange havde det fyldt så meget for ham, at han var brudt ud i gråd. Og som Tine fortæller:

»Han er en dreng på 10 år. Der viser man jo ikke sådan lige den slags følelser.«

Fakta Danskernes holdning til uopmærksomhed i trafikken Danskerne synes ikke, at det er acceptabelt at være uopmærksom i trafikken. 91 pct. mener, at det er uacceptabelt.

Af dem er der 31 pct., der synes, det ikke er acceptabelt.

Endnu flere synes, at det slet ikke er acceptabelt, nemlig 60 pct.

Kun 6 pct. synes, at det enten er helt acceptabelt eller acceptabelt. Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Det er ikke kun Luccas, der bekymrer sig.

Når Tine kører bil, så kan hun stadig blive bange, når der kommer en bil kørende bag hende i høj fart. Lige efter ulykken var det så slemt, at hun fik små angstanfald, når hun var ude at køre.

Man ville jo nok gerne kunne fortælle Tine, at hun ikke skal være bange, men sådan er det desværre ikke. Der er ikke nogle tal på, hvor mange ulykker i trafikken der skyldes uopmærksomhed, men ifølge Rådet for Sikker Trafiks pressechef, Søren Ørsted Pedersen, er der en del.

Herunder kan du se en liste over 10 ulykker fra det seneste år, der er sket, fordi føreren af bilen var uopmærksom.