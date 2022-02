Chancen for et match er 0,1 procent.

Men Tine Akkaya kan ikke give op. Hun har fået konstateret knoglemarvskræft og har brug for en stamcelledonor hurtigst muligt.

Det er ikke mere end to uger, siden 40-årige Tine Akkaya fra Århus modtager beskeden, der får hendes verden til at stå stille.

Hun har rygmarvskræft. Den er ondartet. Situationen er kritisk.

»Det hele skete så hurtigt. Jeg følte mig ikke så alvorligt syg, så har næsten ikke forstået det,« fortæller Tine.

Hun er alene med sine to børn, en dreng på 11 og en datter på 13 år.

»Og det, der gør allermest ondt, er, at min verden frøs, da jeg fik beskeden, men det gjorde den jo ikke for mine børn. Og jeg vil være der for dem,« fastslår Tine.

Men selvom hun gør, hvad hun kan for at være der for sine børn, er det svært. Tine er svækket, ligger indlagt og begynder kemobehandling onsdag.

Og derudover har hun brug for en stamcelledonor.

»Hvis der skal være en chance for, at jeg skal blive rask, så skal jeg have en donor. Der er ingen vej udenom,« konstaterer Tine.

Men chancen for at finde det rette match er lille. Donorens og patientens vævstyper skal nemlig være fuldstændig identiske.

»Min søster matcher ikke helt, så det er nødvendigt med en donation udefra. Jeg kommer til at få trukket alt knoglemarv ud, så jeg ikke har noget immunforsvar tilbage, så det er virkelig kritisk,« fortæller Tine.

Hun søger en donor med tyrkisk, kurdisk, aserbajdsjansk eller generelt mellemøstlig baggrund, da chancen for match vil være større. Stamcelledonationen kan foregå på to måder. Enten direkte fra knoglemarven eller via blodet.

Hvad er knoglemarv og stamceller? Inde i hulrummet i vores knogler findes knoglemarven, som består af stamceller i en væske. Knoglemarv og stamceller er nødvendige for, at vi kan overleve. Alle blodets celler bliver dannet ud fra stamceller i knoglemarven. Det sker ved, at stamcellerne deler sig og modner til de forskellige typer af celler i blodet. Hvert minut producerer knoglemarven 170 millioner røde blodlegemer, 10 millioner hvide blodlegemer og 500 millioner blodplader. Kilde: Bloddonorerne Danmark.

»Jeg føler, det er lidt ligesom at vinde i Lotto at finde en. Men jeg er nødt til at tro på det, selvom det er en splittet følelse, fordi jeg ikke kender min deadline og heller ikke ved, hvordan min krop reagerer på kemo,« siger Tine.

Det er grænseoverskridende for hende at bede om hjælp. Men hun er tvunget til det for at overleve.

»Jeg er kun 40 og vil have så mange flere oplevelser med mine børn. Jeg kan ikke være bekendt at være syg, når jeg har to børn, som jeg står alene med.«

Hvem kan blive stamcelledonor, og hvordan tilmelder jeg mig?

Du skal være sund og rask, mellem 18 og 55 år og veje mindst 50 kilo.

Hvis du er bloddonor, kan du blive stamcelledonor ved at sige det i din blodbank. (Hvis man ønsker at donere via blodbanken, skal man huske at oplyse, at man ønsker at donere til stamcelletest, da det ikke gøres automatisk. Man kan tilmelde sig via bloddonor.dk, men man kan speede processen op ved at ringe til blodbanken og bestille tid.

Er du ikke bloddonor, kan du melde dig som stamcelledonor på sundhed.dk. Ved tilmelding skal du besvare et spørgeskema og indsende et mundskrab med et kit, som bliver tilsendt med posten. Man kan godt være bloddonor og stadig blive stamcelledonor via denne metode.

Alle udgifter forbundet med donationen bliver dækket, både transportudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Det betyder, at man ikke skal bruge fridage eller ferie på donationen. Skulle det ske, at man har brug for nogle ekstra dage til at komme sig oven på donationen, dækkes tabt arbejdsfortjeneste også disse dage.