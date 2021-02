I 2019 stoppede Filmskolens rektor Vinca Wiedemann efter hård kritik. Til maj bliver Tine Fischer ny rektor.

Den Danske Filmskole får ny rektor til maj, hvor Tine Fischer starter i jobbet. Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Hun afløser Bo Damgaard, der er konstitueret rektor. Det blev han, efter at Vinca Wiedemann i 2019 stoppede i stillingen.

Det skete efter en turbulent periode, hvor eleverne krævede hendes afgang og blokerede indgangen til skolen.

De mente, at undervisningen var blevet for akademisk og var utilfredse med, at en ansat på skolen var blevet hjemsendt. Han er siden vendt tilbage.

Til maj sætter Tine Fischer sig så i rektorstolen. Hun anerkender, at skolen har været igennem en hård tid.

- Jeg ankommer med den største ydmyghed og respekt over det store engagement, eleverne har udvist.

- De har kæmpet for at bevare en praksisbaseret kunstskole, og den ambition og energi, der ligger i engagementet, glæder jeg mig vanvittigt til at møde og arbejde videre med, siger hun i meddelelsen.

Hun glæder sig til at komme i gang.

- Jeg glæder mig til at lytte, forstå og sammen videreudvikle en skole, som lige nu og her står et afgørende vigtigt sted i skolens lange historie.

- Den Danske Filmskole er ikke bare en hvilken som helst skole, den er kendt som verdens bedste filmskole, den har en stor del af æren for den store succes, som dansk film er og har været, siger Tine Fischer.

Den kommende rektor er i øjeblikket direktør for Copenhagen Film Festivals, der blandt andet tæller CPH Dox, som hun har stiftet.

Kulturminister Joy Mogensen (S) peger på, at Filmskolen er i stærke hænder med Tine Fischer som rektor.

- Tine Fischer har arbejdet i film og kunst hele sit liv, og med hende ved roret er Filmskolen i stærke og innovative hænder, siger ministeren i meddelelsen.

Filmskolen blev grundlagt i 1966 og er den eneste statslige videregående uddannelse inden for film- og tv-produktion i Danmark.

