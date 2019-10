Ventilen Danmark, der arbejder for at hjælpe ensomme unge, får Tine Bryld Prisen 2019 og 500.000 kroner.

Ungdomsorganisationen Ventilen Danmark, et landsdækkende tilbud til ensomme unge, får den sociale pris Tine Bryld Prisen.

Det skriver Plan-B, Trygfonden og DR i en pressemeddelelse.

Det tre uddeler sammen med Foreningen for uddeling af Tine Bryld Prisen en gang om året prisen, som så dagens lys i 2013.

Ventilen Danmark får Tine Bryld Prisen for i 20 år at kæmpe for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Den frivillige organisation findes i 20 danske byer.

Med prisen følger en statuette og op til 500.000 kroner.

For at finde den rette modtager leder Tine Bryld Prisens udvalg efter et projekt eller en organisation, der hjælper socialt udsatte og marginaliserede mennesker i Danmark.

Det stemmer rigtig godt overens med Ventilen Danmarks tilbud til ensomme unge, mener Gunvor Wibroe, formand for prisen.

- Vi har valgt Ventilen Danmark, fordi de laver et enestående arbejde for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt ensomme unge i Danmark - et problem, der desværre er stigende, siger hun.

Prisen er opkaldt efter den afdøde socialrådgiver og radiovært Tine Bryld, der især er blev kendt som vært på DR-programmet Tværs.

I Tværs gav Tine Bryld råd og vejledning til unge, der stod i svære situationer.

Michala Nielsen, formand for Ventilen Danmark, ser prisen som et kæmpe skulderklap. For hende giver det god mening, at prisudvalget har valgt netop hendes organisation.

- Ensomhed blandt unge er kommet meget mere på dagsordenen nu. Det er blevet vist, at det er et stigende problem. Jeg ved, at Tine Bryld snakkede om os og ofte snakkede om ensomhed, siger hun.

Med prisen får Ventilen Danmark op til 250.000 kroner, som den kan bruge på at udvikle et nyt projekt i samarbejde med Trygfonden.

Oven i den pose penge får organisationen yderligere 250.000 kroner til at fortsætte arbejdet med ensomme unge.

Det er syv personer fra Tine Bryld Prisens bestyrelse, der vælger vinderen.

I prisudvalget sidder blandt andre formand Gunvor Wibroe, Lea Bryld, der er Tine Brylds datter, og Ida Koch, socialrådgiver og tidligere vært på Tværs.

Udvalget skulle i år vælge en vinder blandt i alt 109 indstillede kandidater.

Blandt de tidligere vindere af prisen er caféen Carlos' Kitsch'en, der arbejder for at resocialisere indsatte, og foreningen Sabaa, der hjælper LGBT-personer med minoritetsetnisk baggrund.

/ritzau/