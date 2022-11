Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tine Hvam Sørensen var ét stort spørgsmålstegn, da hun i søndags kom ud fra Jysk i Horsens og gik mod sin bil med en dyne under armen.

Her spottede hun nemlig hurtigt et aflangt, gult stykke papir i forruden.

Sådan ét – altså en parkeringsafgift – havde hun fået før, men denne gang vidste Tine, at hun på forhånd havde været opmærksom på både parkeringsskive og bilens placering.

Men nu lå det gule stykke papir der altså, så Tine måtte jo kigge nærmere på årsagen til afgiften.

Tine Hvam Sørensen fik sig et chok, da hun så, at hun havde fået en parkeringsbøde for at parkere udenfor 'en usynlig streg' Vis mere Tine Hvam Sørensen fik sig et chok, da hun så, at hun havde fået en parkeringsbøde for at parkere udenfor 'en usynlig streg'

'Parkering udenfor afmærket bås', stod der på afgiften.

Tines bil var dog parkeret indenfor de to hvide streger, så problemet måtte findes et andet, og her skulle hun frem til bilens front.

»Båsen var ikke lukket af, men snuden af min bil holdt måske ti centimeter foran de to streger på siden. Det må være det, de har givet mig afgiften for,« siger Tine Hvam Sørensen.

Men hun er godt og grundigt frustreret.

Tine Hvam Sørensen fik sig et chok, da hun så, at hun havde fået en parkeringsbøde for at parkere udenfor 'en usynlig streg' Vis mere Tine Hvam Sørensen fik sig et chok, da hun så, at hun havde fået en parkeringsbøde for at parkere udenfor 'en usynlig streg'

»Jeg blev da rystet og frustreret over, at man får en afgift for, at ens bil holder få centimeter udenfor en usynlig linje. Det kan da ikke være rigtigt?,« siger Tine og understreger, at hun har en anden og større familiebil, der slet ikke vil kunne parkere i sådan en bås, uden at den i så fald vil modtage en afgift.

Har du modtaget en parkeringsafgift, hvor du mener, at årsagen er uretfærdig eller ulogisk? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Afgiften på 795 kroner betød, at det blev en dyr dyne fra Jysk, og derfor gik Tine ind på den lokale Facebook-gruppe og skrev en advarsel om, at man så let kan få en afgift i byen.

Hun havde dog slet ikke forventet den reaktion, der kom.

Kommentarsporet blev nemlig overrendt med personer, der berettede om, at de havde fået afgifter for den samme 'forseelse'.

»Det viser sig åbenbart, at Europark i Horsens er meget hårde, når det kommer til parkeringsafgifter. Der er i hvert fald mange, der har oplevet at få lignende afgifter,« siger Tine.

Tine Hvam Sørensen fik sig et chok, da hun så, at hun havde fået en parkeringsbøde for at parkere udenfor 'en usynlig streg' Vis mere Tine Hvam Sørensen fik sig et chok, da hun så, at hun havde fået en parkeringsbøde for at parkere udenfor 'en usynlig streg'

Nu har hun klaget til Europark og håber, at de vil gå med til at fjerne afgifter.

B.T. har uden held forsøgt at indhente en kommentar fra Europark.