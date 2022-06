Lyt til artiklen

Badelystne børnefamilier og vandhungrende odenseanere har måttet væbne sig med lidt ekstra tålmodighed.

Friluftsbadet åbner nemlig en dag senere efter Tinderbox, end det oprindelig var planlagt.

Det skriver Odense Idrætspark på sin facebook-side.

Grunden til, at åbningen er forsinket med en enkelt dag er, ifølge opslaget, at der har været for meget gang i den i de udendørs svømmebassiner og på de grønne områder de seneste dage i forbindelse med festivalen Tinderbox.

»Der har været fest i gaden. Og selvom der knokles for at få ryddet op efter Tinderboxs festligheder, må vi sande at det ikke kan nå sig til i morgen (onsdag, red.) hvor friluftsbadet skulle genåbne. Vi beklager,« står der.

I stedet åbner friluftsbadet igen for en kold dukkert fra torsdag den 30. juni.

Tusindårsskoven og friluftsbadet har gennem tre dage lagt græs og omgivelser til den populære festival. På friluftsbadets område findes Magicbox, hvorfra der bliver spillet elektronisk musik.

Magicbox er meget besøgt og flere gange under festivalen blev indgangene ved Magicbox lukket midlertidigt, fordi der var for mange mennesker på området.

Og det er altså den store elektroniske fest, det tager lidt ekstra tid at rydde op efter.

I skolernes sommerferie er der åbent i friluftsbadet fra klokken 10.30 til klokken 18.00.