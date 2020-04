Købte billetter til festivalerne i 2020 kan overføres til næste år eller blive refunderet.

Der var ikke meget tilbage at gøre for sommerens store festivaler, efter at regeringen mandag aften forlængede forbuddet mod store forsamlinger til og med august.

Tirsdag har musikfestivalerne Northside og Tinderbox officielt aflyst årets festligheder.

Det oplyser de i pressemeddelelser.

Northside, der afholdes i Aarhus, var planlagt til at ligge fra den 4. til 6. juni. Og et par uger senere - den 25. til 27. juni - skulle Tinderbox være afholdt i Odense.

Har man købt billet til den ene eller begge festivaler i år, kan man få billetten overført til næste års udgave i 2021. Den udgave opfordrer begge festivaler til.

- Vi ved, at rigtig mange har glædet sig til sommerens festival, og til at vi igen skulle være sammen om den stemning og musik, som Northside står for.

- Men Danmark står i en historisk svær og uvis situation, og vi bakker naturligvis op om regeringens tiltag, så vi gør, hvad vi kan for at passe på hinanden, siger Northsides festivalchef, Brian Nielsen, i pressemeddelelsen.

/ritzau/