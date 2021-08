Flere og flere danskere bliver udsat for voldtægter og seksuelle overgreb af personer, de har mødt på Tinder eller andre datingapps.

De danske centre for voldtægtsofre oplever, at flere kommer til dem og fortæller, at de er blevet voldtaget af en, som de har mødt gennem en datingapp som Tinder eller Happn.

Sådan lyder det i en rundspørge, som Politiken har gennemført blandt landets ni centre for voldtægtsofre.

»Det er blevet et normalt fænomen hos os, at Tinder eksempelvis bliver nævnt som den forudgående kontakt for overgrebet. Derfor er det noget, vi skal se nærmere på og holde øje med, så vi bedst muligt kan tilrettelægge vores behandling«, siger Sascha Strauss Krogh, videnscenterkoordinator ved Center for Voldtægtsofre på Aarhus Universitetshospital, til Politiken.

Udvikling har fået flere af centrene til at rette fokus mod ’Tinder-voldtægter’.

På Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb (CSO) har man se seneste to år set en væsentlig stigning i både antal og andel af ofre, der har mødt deres krænker online.

I 2018 drejede 41 af i alt 490 henvendelser sig om voldtægter, hvor gerningsperson og offer havde mødt hinanden online. Det svarer til 8,4 procent af henvendelserne.

Sidste år var det tal steget til 76 af 471 henvendelser svarende 16,1 procent.

Det gælder de voldtægter, hvor ofret har søgt hjælp inden for en måned efter overgrebet, og ifølge CSO er de fleste af de møder opstået via datingapps.

Samme mønster ses hos flere andre centre, skriver Politiken.

Selvom centrene kalder tendensen bekymrende, er de ikke overraskede over udviklingen.

For når der er mange, der bruger datingapps, så vil overgrebspersonerne også være der, hvor ofrene er, påpeger Sara Hagström, der er psykolog ved CSO, overfor Politiken.