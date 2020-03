Dating kan være en udfordring i disse corona-tider, hvor man opfordres til at have så lidt fysisk kontakt med andre mennesker som muligt.

Kan du ikke alligevel ikke holde dig væk fra eksempelvis dating-apps, tager flere af de store portaler nu deres forbehold.

Den globale dating-app Tinder har blandt andet lavet en egen-annonce, der gerne skulle dukke op (den kom ikke frem, da B.T. onsdag testede det af) på brugernes skærm, når de swiper forbi de forskellige profiler.

Her advarer de deres brugere om den aktuelle corona-situation og sender folk videre til verdenssunhedsorganisationen WHO's hjemmeside.

I opslaget - der i Danmark, Sverige og Norge ifølge Tinders kommunikationsafdeling er sendt ud på engelsk - står der:

'Dit helbred er vores førsteprioritet. Tinder er et fantastisk sted at møde nye mennesker. Mens vil stadig gerne vil have, at du fortsætter med at have det sjovt, er det også vigtigt, at du beskytter dig selv mod coronavirussen. Her er nogle råd, du kan i baghovedet: Vask ofte dine hænder, hav håndsprit på dig, undgå at røre ved dit ansigt og hold afstand til andre nu er udenfor.'

Scor.dk har også udsendt en varsling til deres brugere, som de modtager, når de logger på.

'Vi opfordrer på det kraftigste jer alle til at sætte jeres fysiske møder på hold for en stund. Smittekæden skal brydes, og netop nu er dermed ikke det rette tidspunkt at mødes med nye som gamle bekendtskaber i de danske soveværelser,' lyder det blandt andet i beskeden.

Går man på dating-app'en Happn, mødes man også med følgende besked:

'Date ansvarligt. Undgå spredningen af coronavirus. Udskyd din date, hvis du er i tvivl om du er smittet. Dit crush vil forvente det.

Happn's pressekontakt Victoria Adamczak skriver i en mail til B.T.:

»Som man ved, udvikler situationen i Danmark sig hastigt, og nye foranstaltninger tages dagligt for at begrænse epidemien. Happns hovedprioritet er at bevare alles gode helbred. Vores primære mission er normalt at facilitere møder i det virkelige liv, men lige nu er det vigtigt for os at prioritere vores brugeres sikkerhed. I den sammenhæng følger Happn regeringen og eksperternes anbefalinger.«

Hun tilføjer:

»Vi ønsker at tage ansvar og hjælpe så meget, vi kan - det er hovedårsagen til, at vi vælger at kommunikere ud via app'en.«

På scor.dk bliver corona-epidemien også diskuteret flittigt i blogindlæg.

Blandt andet diskuteres det, hvordan man over skype kan få stillet sine lyster, nu hvor det ikke er så smart at mødes ude i virkeligheden.

Derudover er der også de seneste dage blevet oprettet en lang række nye profiler, der søger alle mulige former for seksualpartnere. Mange af dem skriver, at de er klar på at mødes. Så er spørgsmålet, om de rent faktisk gør det.

B.T. har onsdag også oprettet profiler på dating.dk og match.com. Ingen af de to datingportaler havde på dette tidspunkt en corona-advarsel. Hverken dating.dk eller match.com svarede derudover onsdag tilbage på B.T.s henvendelse.

