Har du nogensinde været på en date, der har udviklet sig ubehageligt?

Måske har du brugt det gamle trick med at lade som om, at telefonen ringer med vigtige nyheder, så du bliver nødt til at forlade selskabet?

Tinder er nu klar med en løsning til dates, hvor den ene part føler sig truet.

Det skriver Wall Street Journal.

Tinder har planer om at lancere en panik-knap på dating-appen.

»Man bør køre en dating-forretning, som hvis du var en mor,« siger Mandy Ginsberg, chef for Match Group, der ejer Tinder, til Wall Street Journal.

Hvis man downloader den ekstra funktion, der leveres i samarbejde med virksomheden Noonlight, vil man kunne indtaste oplysninger om sin date. Samtidig vil appen nu følge ejerens færden på GPS, så telefonens lokation vil kunne blive fundet.

Hvis en person på date aktiverer panik-knappen, vil selskabet bag funktionen kontakte politiet og fortælle ordensmagten, hvor daten foregår.

Der er en række sikkerhedsmekanismer, der træder i kraft. Efter et tryk på knappen skal man indtaste en kode for at sikre mod fejlagtige alarmeringer. Men hvis man ikke svarer på den kode, skal personen med appen svare på en SMS. Og udebliver svaret også her, får man et opkald. Herefter vil politiet blive kontaktet, hvis der efter de tre forsøg stadig ikke er skabt kontakt.

DR skriver, at der hvert år er flere eksempler på ofre, der har mødt gerningsmanden på nettet eller via en datingapp.

Det oplyser Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet til DR. I 2018 drejede det sig om ca. 10 procent af de 550 henvendelser til centret.

Tinder planlægger at rulle funktionen ud i USA i slutningen af januar. Det vides ikke, om funktionen kommer til Danmark.