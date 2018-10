28-årige Cecilie Basnov, der er kendt fra tv-programmet 'Gift ved første blik', udloddede tirsdag sin brudekjole til en heldig B.T.-læser, der havde brug for den.

43-årige Tina Broholm blev den heldige vinder af kjolen, og det var der en helt særlig grund til.

'Min mand har lige mistet sine ben og var indlagt. På hospitalet fik han hjælp af sygeplejerskerne til at blive løftet op i en lift og sat ned på knæ for mig, hvor han friede til mig,' skrev Tina Broholm i sin forklaring i Facebook-kommentarfeltet.

Herefter udvalgte Cecilie Basnov Tina Broholm til vinder af brudekjolen, som hun får kvit og frit.

Cecilie Basnov fra 'Gift ved første blik' giver sin brudekjole gratis til Tina Broholm. Foto: Marianne Overaa

»Det er helt vildt, vi har aldrig vundet noget, og min mand sad ved siden af til sidst, og han er også meget glad,« forklarer Tina Broholm efterfølgende til B.T.

Den gratis brudekjole falder på et tørst sted for 43-årige Tina Broholm og hendes mand, 58 årige Richardt Aamand. Han har gennem mange år levet som hjemløs og fik for godt otte måneder siden amputeret sit ene ben grundet diabetes, og for nylig fik han også amputeret det andet og var indlagt på Rigshospitalet.

Det var også her, at Richardt Aamand for cirka tre uger siden havde planlagt et spektakulært frieri, der i den grad kom bag på Tina.

Hun havde fået at vide, at hun skulle ind til en samtale med en læge på hospitalet, men det viste sig altså at være det rene fup.

Richardt Aamand overraskede Tina Broholm med et frieri på Rigshospitalet. Foto: Privatfoto

»Jeg får at vide, at lægesamtalen er en halv time forsinket, og da jeg kommer op til Richardt, har han mavesmerter og siger, jeg skulle få fat i en sygeplejerske, og så ringede han, og der kom fem sygeplejersker, der begyndte at løfte ham op. Det plejer han ellers aldrig,« fortæller Tina Broholm og tilføjer:

»Så siger han først, jeg skal sætte mig over i hjørnet, og det var lidt mærkeligt, og så bad han også sygeplejersken filme sit toiletbesøg, og det var også ret underligt.«

Pludselig lagde sygeplejersken en dyne foran Tina Broholms knæ, og hun tænkte ikke nærmere over det, før hendes mand blev sænket ned på dynen foran hende og friede.

»Jeg skældte ham ud og sagde: 'Din idiot, hvad laver du?' Og jeg spurgte, om han slet ikke havde ondt i maven. Men det havde han ikke,« griner Tina Broholm.

Richardt Aamand har fået amputeret begge ben som konsekvens af diabetes. Foto: Privatfoto

Efterfølgende kom flere sygeplejersker ind med champagne, og de skal også med til globryllup, når brylluppet skal stå den 4. maj næste år. Dagen er særligt udvalgt, fordi parret mødte hinanden den 4. maj i år på det genoptræningscenter i Bystævneparken, hvor Tina Broholm arbejder.

Richardt Aamand har efter mange år som hjemløs fået en handicapbolig i Tårnby, men han sælger stadig Hus Forbi, og parret har da også valgt at blive viet i netop Tårnby af en Hus Forbi-præst.

»Det skal være på toppen af en bakke i Tårnbyparken, for det sted betyder meget for os. Vi har lige givet vores hund væk, fordi det var for hårdt at passe den med, og der luftede vi altid hunden på den bakke og clearede hovederne sammen,« fortæller Tina Broholm.

Da B.T. taler med hende, er hun sammen med sin kommende mand ude for at få lavet hans benprotese, som er i stykker.

»Hans mål er at gå igen på to proteser til brylluppet. Han er en stædig mand,« fortæller Tina Broholm.

Hun glæder sig over, at Cecilie Basnov besluttede at give sin brudekjole væk, og glæder sig allerede til at prøve den.

»Det er fedt, at hun tænker sådan, og den ikke bare ryger i kælderen eller på loftet, for der er nogle, der ikke har det store at rutte med, og jeg synes, det er stort af hende,« siger Tina Broholm.