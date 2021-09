»Mens der er folk, som raser over at misse bussen, kæmper jeg for at hjælpe mine børn derhen i deres liv, hvor de er klar til at miste mig.«

Tina Bach Christensens liv er i fare. Og får hun ikke et opkald fra hospitalet snart, skal hun herfra.

En ubærlig skæbne, der efterlader hende og hendes børn i den barske virkelighed, der i dag er deres hverdag.

Historien er første gang bragt hos Lokalavisen Aarhus. Siden har Tina valgt at dele et opslag på Facebook i et råb om hjælp. Det kommer vi tilbage til.

Jeg lever i nuet. Det er det eneste sted, jeg kan være Tina Bach Christensen, hjertepatient

På sit nu 43. år har Tina haft hjertestop syv gange.

Og i dag er det 11 måneder siden, at hun kom på venteliste til en hjertetransplantation. Får hun ikke et nyt hjerte i løbet af det næste år, frygter hun, at hun skal dø.

Et livsvilkår, de færreste kan relatere til.

Tina har skabt en kærlig familie, opbygget et cv, der bugner af trænerjob, og listen af kreative fritidsinteresser er lang.

Derfor er det også et voldsomt chok, der rammer hende, da hun som 27-årig får diagnosen: Hjertesyg med hypertrofisk kardiomyopati.

En besked fra lægen, der ændrer hendes liv for altid. Og som viser sig kun at være begyndelsen på et langt sygdomsforløb.

Tina Bach Christensen blev som 27-årig diagnosticeret med hypertrofisk kardiomyopati. En arvelig hjertesygdom, der i dag gør det nødvendigt for hende at få et nyt hjerte. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd Vis mere Tina Bach Christensen blev som 27-årig diagnosticeret med hypertrofisk kardiomyopati. En arvelig hjertesygdom, der i dag gør det nødvendigt for hende at få et nyt hjerte. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd

I dag har Tina overlevet syv hjertestop med hjælp fra sin ICD. En indopereret hjertestarter, hun fik som 34-årig.

14. januar 2019 klokken 10.15 rammer det seneste hjertestop. Det sker under en mor/barn-træning, hvor hun selv er instruktør.

»Jeg må stoppe træningen og meddele, at nu får jeg et hjertestop. Da stødene fra ICDen kommer, får jeg så stort et chok, at jeg skriger af mine lungers fulde kraft. Under tidligere hjertestop er jeg faldet om, når det er sket, men denne gang er jeg lysvågen,« fortæller Tina.

»En kvinde tager fat i min nakke og holder min hånd hårdt. I mit forsøg på at kæmpe imod døden tør jeg ikke lægge mig ned på gulvet. Det føles, som om jeg bliver skudt i brystkassen.«

Hvad er Hypertrofisk kardiomyopati? Hypertrofisk kardiomyopati er en arvelig hjertesygdom, hvor hjertemusklen vokser sig for tyk. I de fleste tilfælde er det skillevæggen mellem højre og venstre hjertekammer, der bliver for tyk. Fortykkelsen kan medføre hel eller delvis aflukning af udløbet til hovedpulsåren, når hjertet trækker sig sammen. Der er generelt gode muligheder for effektiv behandling. Hvis lægen vurderer, at der er risiko for hjerterytmeforstyrrelser, får man tilbudt at få indsat en ICD-enhed som forebyggende behandling. Kilde: Hjerteforeningen

I det øjeblik er børnene det eneste, Tina kan tænke på. Og hun beder kvinden fortælle dem, at hun elsker dem.

ICDen redder den dag hendes liv – nu har hun én agenda:

»Jeg lever i nuet. Det er det eneste sted, jeg kan være. Hvis det lykkes, og jeg får et nyt hjerte, så bliver jeg dybt taknemmelig. Lykkes det ikke, sover jeg. Men jeg vil bare så inderligt gerne leve,« siger Tina.

Så nu kæmper hun en brav kamp for livet – og for at bevare modet til ikke at give op.

Jeg har brug for at blive set som et menneske i den her umulige situation Tina Bach Christensen, hjertepatient

»Jeg er en, der altid har skullet overleve. Jeg har haft en grim barndom. At skulle håndtere modgang har kendetegnet hele mit liv,« fortæller Tina Bach Christensen.

Derfor har det altid ligget hende på sinde at give sine børn de bedste forudsætninger for et godt liv.

»Det er forfærdeligt, at de skal se mig så syg. Selvom de nu er voksne, er det en stor sorg for dem. Og jeg vil først og fremmest bare gerne være deres mor,« siger Tina Bach Christensen.

Hun fortæller, at også to af hendes sønner er ramt af den arvelige hjertesygdom. Heldigvis er ingen af dem i livsfare.

Tina Bach Christensen har altid levet et aktivt liv. Indtil sit syvende hjertestop har hun arbejdet som træner. Foto: Privatfoto, Tina Bach Christensen Vis mere Tina Bach Christensen har altid levet et aktivt liv. Indtil sit syvende hjertestop har hun arbejdet som træner. Foto: Privatfoto, Tina Bach Christensen

Selvom Tina oser af livsglæde og taknemmelighed, er det ikke en nem opgave at holde det mentale helbred intakt, når døden sniger sig ind på livet.

Ventetiden er brutal, og vejen til – måske – et nyt organ er snørklet.

»Når man venter på et nyt hjerte, er det vigtigt at holde sig i gang. Men jeg er ved at miste motivationen. Man skal være enormt stærk, når man er alvorlig syg. Man skal faktisk være rask for at klare at være så syg,« siger hun.

»Jeg har brug for noget glæde og for nogen, der vælger mig til og ved, hvad de går ind til. Jeg har brug for at blive set som et menneske i den her umulige situation.«

Derfor valgte hun mandag at efterlyse det selskab, hun ikke tidligere har haft mod til at bede om. Til gåture, sang og samtaler.

»Jeg føler mig enormt alene, men så kom jeg til at tænke: 'Er jeg egentlig det?'. Og så valgte jeg at efterlyse mennesker med mentalt overskud til hjælp med meget konkrete ting.«

Opslaget fik første dag flere hundrede henvendelser.

Selvom opbakningen er stor, er Tinas kamp for et nyt hjerte ikke forbi. En kamp, hun føler, hun kæmper alene og uden den nødvendige hjælp.

Mere om Tina Bach Christensens overlevelseskamp i morgen klokken 19.30 på bt.dk..