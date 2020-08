»Jeg var meget forundret og virkelig utryg.«

Sådan lyder det fra 53-årige Tina Andersen fra København, efter hun tirsdag var en tur på Bispebjerg Hospitals akutafdeling.

»Jeg humpede igennem et hvidt telt, hvor man fik taget sin temperatur, inden man gik ind. Og inde på selve afdelingen var der hverken mundbind, afstand eller noget. Jeg tænkte, ‘hvad er det her for noget?’,« siger Tina Andersen og fortsætter:

»Det var noget af en ubehagelig øjenåbner. Jeg er ikke hysterisk, men det der var en overraskelse. Jeg forstår ikke, at der ikke er noget krav om mundbind eller afstand.«

Hvis man kommer ind på akut, skal man være klar på, at lægen bare sidder og ånder på en. Der er ikke engang en halv meters afstand Tina Andersen, 53 år

Tina Andersen, der ikke har lyst til at stå frem med billede, var taget ind på akutmodtagelsen for at få undersøgt nogle smerter i sit ben.

Og da hun over for lægen, der tilså hende, påtalte, at der vel stadig var corona, fik hun ikke rigtig nogen respons, siger hun.

Derfor har hun nu valgt at stå frem med sin oplevelse - for at gøre andre opmærksomme på, hvad de går ind til, hvis de skal på skadestuen.

»Hvis man kommer ind på akut, skal man være klar på, at lægen bare sidder og ånder på dig. Der er ikke engang en halv meters afstand,« siger Tina Andersen.

Selv bruger hun enten mundbind eller visir, hvis hun kører med offentlig transport eller bevæger sig ud andre steder, hvor det kan være svært at holde afstand. Hun er ekstra påpasselig, fordi hendes svoger lider af en lungesygdom, og hun gik også ud fra, at man især var påpasselige på hospitaler:

»Jeg synes, man skal kunne forvente, når man kommer ind på en afdeling, at lægen bruger mundbind, når han eller hun undersøger en. Det kan ikke være rigtigt, at de ikke bruger det, som vi andre anbefales at gøre,« siger hun og fortsætter:

»De udsætter patienterne for en unødvendig fare. De går rundt til mange forskellige patienter på en dag og kan bringe smitte rundt på den måde.«

Ledende overlæge på Bispebjergs akutmodtagelse Jens Rasmussen fortæller til B.T., at han sagtens kan forstå Tina Andersens bekymring, men at de ikke bærer værnemidler på hospitalet, da det ikke anbefales fra Sundhedsstyrelsen.

Men som han fortæller, følger de hele tiden med i udviklingen.

»Tingene udvikler sig hele tiden, og nu er der kommet det med, at man anbefaler at anvende maske i myldretiden i offentlig transport, og det gør da også, at vi tænker, om vi skal ændre noget og agere anderledes,« siger Jens Rasmussen.

Ifølge ham kan de godt blive bedre til at gå ind og vurdere hver enkelt patients behov i forhold til brug værnemidler.

»Det vigtige er, at man kan agere individuelt. Hvis folk er utrygge fra start, må vi sige, at vi måske skal lytte til det, og det kan vi godt blive bedre til,« siger den ledende overlæge og foreslår, hvad man kunne have gjort i Tina Andersens situation:

»Man kunne i hvert fald tale med hende og sige, at de normale retningslinjer er, at vi ikke bruger det og så spørge hende, om hun har det bedst med, at man tager maske på.«

Lige nu følger de altså Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvilket betyder nul værnemidler som udgangspunkt, jo mindre der er mistanke om corona, siger Jens Rasmussen, der dog er åben over for at se nærmere på det.

»Vi skal se på for og imod, og måske burde man gøre det ens landet over, så man ikke kommer ind på et hospital, hvor de bærer maske og et andet, hvor de ikke gør,« afslutter han.