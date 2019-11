Kan man være frivillig på en rockfestival i et par timer, samtidigt med at man er i ressourceforløb?

Det spørgsmål er blevet relevant for Tina Christensen fra Thisted, der har været sygemeldt over flere år.

I sommers hjalp den 47-årige thybo til ved musikfestivalen Thy Rock. Dét så hendes kommunale sagsbehandler tilfældigvis. Og det afstedkommer flere mails hen over sommeren, hvori sagsbehandleren undrer sig over, hvordan Tina Christensen har fysik og overskud til at deltage som frivillig. Det skriver Fagbladet 3F.

'Du går fra maden ud til et bordbænkesæt, som ikke er den nærmeste plads, uden at være synligt påvirket. Du vælger at skræve over bænken, først med det ene ben og herefter det andet, igen uden at være synlig påvirket. Ligeledes rejser du dig på samme måde. Når du er her [på Jobcentret, red] til samtale taler du i et forsænket toneleje, tydeligt smerteplaget. Du kan ikke tage trapperne, og du er tydeligt smerteplaget igennem hele samtalen…'

Sådan skriver sagsbehandleren blandt andet i en mail til Tina Christensen.

Det høje funktionsniveau, Tina Christensen udviser til Thy Rock, må kunne bruges i noget arbejde, mener sagsbehandleren.

Men Tina Christensen kan ikke forstå sagsbehandlerens konklusion:

»Det, sagsbehandleren jo ikke så, var, hvordan jeg sørgede for at holde mig i ro i tiden op til Thy Rock. Hvordan jeg var på piller, og hvordan jeg slappede af det meste af tiden ved bare at hænge ud og have pauser. Og hvordan jeg faktisk lå brak en hel uge efter. Ja, jeg gjorde noget godt for mig selv, men det havde også nogle omkostninger,« fortæller Tina Christensen.

Som Fagbladet 3F har beskrevet de seneste dage, følger landets kommuner med i, hvad borgere på sociale ydelser foretager sig på de sociale medier og i deres fritid.

Og det kan være helt nødvendige redskaber i kampen mod snyd med kommunale penge, lyder argumentet fra Kommunernes Landsforening.

For Tina Christensen var det dog et slag i ansigtet, da kommunen pludselig konfronterede hende med det frivillige arbejde.

»Jeg følte, at jeg skulle forsvare, at jeg overhovedet havde været der. De gav mig følelsen af, at jeg ikke måtte. Jeg er blevet tudet ørerne fulde af, at jeg skal gøre noget, der er godt for mig selv. Så jeg ikke er ensom, så jeg ikke bliver deprimeret. Og når jeg så endelig gør det, er det dælme også galt,« siger Tina Christensen.

I sit arbejdsliv har Tina Christensen stået stille og skåret fisk dag ud og dag ind. Det slider. Hun har efter 13 år “i fisken” fået konstateret tennisalbuer og karpaltunnelsyndrom i håndleddene. Hun har været i flere praktikker, men der er ikke rigtigt nogen afklaring på, hvor meget hun egentligt kan arbejde. Derfor er hun nu i sit andet ressourceforløb.

Men efter episoden med Thy Rock tænker Tina Christensen over, hvad hun overhovedet tør sige ja til.

»Jeg synes, at kommunen er gået ind over en grænse, hvor de ikke skal være. Det er da klart, at jeg er glad, når jeg er blandt venner. Og det er da klart, at jeg ikke nødvendigvis smiler, når jeg er til møde hos Jobcentret. Det er altså ikke et særligt rart sted at være. Men det er da forkasteligt, at man skal helt derud, hvor de bremser én i at få lidt glæde,« siger Tina Christensen.

At Tina Christensen har deltaget som frivillig på musikfestivalen har ikke fået nogle konsekvenser for hendes sygedagpenge. Men det har sat skub i endnu en praktik, hvor hendes arbejdsevne skal afklares.

Thisted Kommune vil ikke udtale sig konkret om Tina Christensens sag. Kommunen har heller ikke ønsket at stille op til interview.

Mogens Kruse Andersen, direktør i Teknik & Erhverv, har mailet et generelt svar til Fagbladet 3F om, at kommunen helt overordnet sagsbehandler i henhold til gældende lovgivning.

'Konkret betyder det, at en sagsbehandler kan inddrage egne iagttagelser i sagerne og foreholde borgere disse observationer til belysning af faktiske omstændigheder,' skriver Mogens Kruse Andersen blandt andet.