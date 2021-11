På Fyn undrer Tina Knudsen sig over, at der ikke bliver taget bedre hensyn til dem, der er meget syge, ved coronateststederne.

»Vi måtte vente i tre kvarter, hvor min søn havde feber og var dårlig,« fortæller hun.

Siden familien Knudsen 4. november fik besked om, at de var nærkontakter til en coronasmittet, er de blevet testet flere gange.

Familien lader sig primært teste to steder i Odense: Ved lyntestcentret på Ørbækvej og pcr-teststedet på Billedskærervej.

Her har køerne været en del længere sammenlignet med tidligere, og familien Knudsen har derfor måttet væbne sig med tålmodighed hver gang.

B.T. har skrevet om de meget lange køer, og selvom myndighederne er opmærksomme på dem, findes de stadig derude.

Sagen er dog, at Tina Knudsens søn Mathias lever med leddegigt, som betyder, at en feber kan give smerter i benene. Derfor kan han være nødsaget til at sidde i kørestol, som han gjorde, sidst han blev testet for coronavirus.

»Vi ringede ind til teststedet, før vi tog af sted, men vi fik ikke tilbudt en tid over telefonen. Vi fik at vide, at vi sagtens kunne komme ned og blive testet med en kørestol. Her stod vi så i kø i tre kvarter,« fortæller Tina Knudsen.

Mathias Knudsen måtte vente længe på en coronatest. Privatfoto. Vis mere Mathias Knudsen måtte vente længe på en coronatest. Privatfoto.

»Vi klarede den, men det er lang tid at vente.«

Tina Knudsen bemærkede dog, at der rundt om hende og sønnen var en anden feberramt dreng og en kvinde med rollator, der kunne have haft fordel af at komme hurtigere frem i køen.

Af den grund undrer hun sig over, hvad der skal til, for at det kan lade sig gøre.

I Carelink, som blandt andet står for lyntest på Ørbækvej i Odense og flere testcentre i Region Syddanmark, fortæller de, at der bliver taget højde for folks situation.

Var der lang kø, sidst du blev testet for corona?

»Hvis man er handicappet eller gangbesværet, kan man ringe ind til vores hotline, som kan oplyse, hvad man skal gøre,« siger Lars Bladt, der er driftsdirektør med ansvar for covid-19 hos Carelink.

»Men hvis folk har feber eller har det meget skidt, kan de bestille en pcr-test med tidsbestilling eller ringe til egen læge. At folk er syge og har feber, kan vi ikke gøre noget ved ude ved testcentrene.«

Ifølge driftsdirektøren vil det nemlig blive for omstændeligt, hvis folk kan springe køen over, fordi de har feber.

Desuden kan poderne ikke holde øje med, om der er nogen, der har behov for at komme hurtigere frem end andre.

»Så bliver folk sure over, at poderne ikke gør deres arbejde. Vi bruger derfor ikke tid på at spejde efter folk, der har brug for hjælp, men går ud fra, at de selv opsøger os,« siger Lars Bladt.

Desuden påpeger driftsdirektøren, at Carelink i øjeblikket skal kunne klare en kapacitet, der er dobbelt så stor som før. Derfor bliver der løbet stærkt ude på testcentrene.

Så hvis man frygter at ende op i en lang kø ved testcentrene i Region Syddanmark, kan man se den forventede ventetid på deres hjemmeside.