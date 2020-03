Det skulle have været en tiltrængt ferie i de varme himmelstrøg på Gran Canaria.

I stedet er det endt som et corona-fængsel på et all-inclusive-hotel.

»De lukker mere og mere ned. Nu må vi kun være på værelset,« fortæller Tina Skovgaard.

Hun rejste med sin mand, to små børn og sine forældre, før det hele eskalerede.

Jeg er bekymret for, hvordan vi kommer hjem. Der går rygter om, at lufthavnen snart lukker. Tina Skovgaard

Situationen er siden blevet den, at ikke kun Danmark lukker grænserne og landet ned. Det samme gør myndighederne i Spanien også skridt for skridt, mens familien frygter, at de ikke kan komme hjem.

For mere end en uge siden landede de i ferieparadiset, hvor bekymringen for coronavirus ikke var større, end at folk huskede hinanden på at vaske hænder lidt oftere. Nu er øen lukket helt ned.

I weekenden kom de første ændringer. De fleste butikker lukkede ned, og på familiens hotelværelse fik de en seddel under døren, hvor der stod, at det samme gjorde poolområdet og alle de populære aktiviteter for børnene.

Medarbejdere på hotellet stod og spærrede alle udgange på ordre fra myndighederne. Man må kun gå ud og handle og tage på apoteket.

Tina Skovgaard med sin søn på hotelværelset. Vis mere Tina Skovgaard med sin søn på hotelværelset.

Tirsdag blev grebet fra myndighederne strammet endnu mere. Nu skal alle gæster blive på værelserne.

»Det er lidt anstrengende at sidde med to børn på værelset. Vi har ikke noget legetøj med, så vi er lidt udfordrede på, hvad skal vi lave med dem de her dage,« fortæller Tina Skovgaard.

Hårdest har de mange hurtige forandringer ramt hendes niårige datter, der har autisme.

»Hun kan ikke klare store ændringer, og det har påvirket hende meget, at alt er aflyst og lukket.«

Medarbejdere, som normalt underholder børnene ved poolen, forsøger at løfte stemningen, mens familierne ser med fra deres altaner. Foto: Privatfoto Vis mere Medarbejdere, som normalt underholder børnene ved poolen, forsøger at løfte stemningen, mens familierne ser med fra deres altaner. Foto: Privatfoto

Hotellet har stadig mad til de mange gæster, som sidder på deres værelser, og medarbejderne forsøger at underholde med dans og musik ved poolen, som børnefamilierne kan se fra deres altaner.

Stemningen er dog tydeligt mærket af den alvor, som coronavirussen har ført med sig.

TIP OS: Er du strandet i udlandet? Kontakt B.T. på matu@bt.dk.

Før afrejse havde Tina Skovgaard og familien rådført sig med rejseselskabet, corona-hotlinen og forsikringselskabet, som alle sagde, at de uden problem kunne rejse på ferie.

Hotellets næsten 1000 gæster plejer normalt at fylde alle liggestolene omkring poolen. Nu er der helt tomt, da der er indført udgangsforbud. Foto: Privatfoto Vis mere Hotellets næsten 1000 gæster plejer normalt at fylde alle liggestolene omkring poolen. Nu er der helt tomt, da der er indført udgangsforbud. Foto: Privatfoto

Det har siden hurtigt ændret sig.

Hun fortæller, at familien ikke ville være taget afsted, hvis der dengang havde været indikationer på, at udviklingen ville gå den vej, som den gjorde.

»Vi rejste to dage, før alt ændrede sig i Danmark og mange andre lande,« siger Tina Skovgaard.

»Jeg vil bare rigtig gerne hjem med mine unger.«

Dagligdagen på 'ferien' er indskrænket til hotelværelset det meste af tiden. Foto: Privatfoto Vis mere Dagligdagen på 'ferien' er indskrænket til hotelværelset det meste af tiden. Foto: Privatfoto

Indtil videre har deres rejseselskab meddelt på sms, at de bare skal hjem som planlagt i næste uge.

»Jeg er bekymret for, hvordan vi kommer hjem. Der går rygter om, at lufthavnen snart lukker.«

Spanien har natten til tirsdag delvist lukket landegrænserne, og selvom flytrafikken ikke er suspenderet, så har landets indenrigsminister ikke udelukket, at det snart vil ske.

Mange fly bliver i øjeblikket aflyst på grund af ændrede forhold i hele Europa, og Tinas familie er bekymrede for, at de ligesom mange tusinder af danskere strander i udlandet.