Det gik helt i hårdknude, da Tina Stahl skulle have besøg af tekniker fra et elselskab.

»Prøver de at true sig ind i hjem med sårbare familier? Jeg er dybt rystet,« siger hun.

Hun reagerer, efter at hun torsdag havde besøg af en tekniker fra elselskabet Radius. Eller det vil sige: Hun skulle have haft besøg. For da den 59-årige kvinde forlangte at se et gyldigt coronapas, for at teknikeren kunne få adgang til lejligheden i Brønshøj og sætte en ny lovpligtig, trådløs måler op, eskalerede situationen.

Men først en indledende forklaring.

Tina Stahl havde torsdag besøg af sin højgravide datter, der på det tidspunkt var gået tre dage over sin termin. Den 32-årige datter ønsker at foretage en hjemmefødsel, og derfor har mor og datter længe været ekstra påpasselige med at undgå coronasmitte, så fødslen ikke risikerer at blive forflyttet til Rigshospitalet.

I påsken meddelte de eksempelvis derfor venner og familie, at de ikke vil mødes med nogen indtil efter fødslen, hvor Tina Stahl skal være med.

»Jeg indgår i hele det setup, der er omkring fødslen og pasningen af min datters søn på tre år. Så det er jo super vigtigt for os, også at det bliver en hjemmefødsel, så vi skal jo helst ikke smittes med noget som helst,« siger Tina Stahl, der i mellemtiden har klaret sit job som underviser på et læreseminarium online fra hjemmet.

Og derfor ringede hun torsdag på forhånd til Radius for at sikre sig, at teknikeren var i besiddelse af et gyldigt coronapas.

Tina Stahl blev med egne ord rystet over teknikerens reaktion. Foto: Privatfoto Vis mere Tina Stahl blev med egne ord rystet over teknikerens reaktion. Foto: Privatfoto

Hun fik med sine egne ord først at vide af selskabet, at det havde man ingen retningslinjer omkring – og siden fortalte en tekniker selv, at hverken han selv eller kollegaen, der begge sad i samme bil og var på vej mod Brønshøj, ikke havde et gyldigt coronapas. Men de lovede at bære mundbind.

»Jeg sagde, at det ville være fint, hvis de tog masker på, men at det ikke ville være nok. Og jeg sagde til dem, at de også skulle ind til andre kunder i løbet af dagen, så de måtte hellere få deres coronapas opdateret med en ny test. Så skifter tonen. Han bliver aggressiv og truer med at give sagen videre til fogeden,« siger Tina Stahl:

»Jeg følte mig meget intimideret over sådan en trussel. Og da han så siger, at jeg kunne sende min datter ud af lejligheden under deres besøg, var det dråben for mig.«

Det ender med, at aftalen aflyses.

Det er min grundslovssikrede ret at afvise folk i døren, hvis de ikke vil respektere mine ønsker. Tina Stahl

Tina Stahl mener, at det er helt rimeligt at forlange at se et coronapas, hvis hun skal give et fremmed menneske adgang til sit hjem.

»Det er min grundlovssikrede ret at afvise folk i døren, hvis de ikke vil respektere mine ønsker. Nu har hele Danmark i over et år ikke hørt om andet, end at vi skal passe på hinanden, så jeg undrer mig da over, at Radius ikke har retningslinjer i forhold til det her – eller har de medarbejdere, der ikke følger deres regler?« spørger hun.

Som Rigspolitiet slået fast over for B.T.: »Som borger må man altid selv bestemme, hvem man vil lukke ind i eget hjem.«

B.T. har på grund af episoden spurgt Radius om, hvordan deres coronaforholdsregler er i forhold til medarbejderes besøg i kunders hjem. Elselskabet har givet et skriftligt svar, der lyder sådan her:

Kunne du finde på at afkræve et gyldigt coronapas af en person, der skal udføre et stykke arbejde i dit hjem?

'Radius gennemfører kundebesøg for at udføre vigtige opgaver relateret til elmåleren, og det ligger os meget på sinde, at kundebesøget opleves trygt for kunde såvel som tekniker. Derfor spritter teknikeren hænder og værktøj af både før og efter besøget og bærer mundbind. Der bliver holdt afstand, dialogen med kunden begrænses, og der bliver ikke givet hånd. Vi opfordrer teknikere til at blive testet,' lyder det fra presseansvarlig Lasse Bjerre Sørensen:

'I det seneste års tid har vi gennemført cirka 35.000 kundebesøg, uden at det har ført til reaktioner fra Styrelsen for Patientsikkerhed angående smittesporing.'

I forhold til truslen om et fogedbesøg lyder forklaringen fra elskabet:

'At fogedbesøg kan komme på tale, skyldes et lovkrav om, at alle elnetselskaber skal opsætte fjernaflæste elmålere hos alle danske elkunder. Dette skulle være sket inden udgangen af 2020, men en lille gruppe kunder er stærke modstandere af den nye trådløse måler og modsætter sig kraftigt udskiftningen,' skriver presseansvarlig Lasse Bjerre Sørensen.

Til det siger Tina Stahl, at ikke hun føler, at hun har modsat sig en udskiftning, men at hun sidste sommer »blot har stillet spørgsmål med hensyn til strålingen fra en trådløs elmåler«, og at hun føler, at hun af den grund »er blevet sat i bås som en besværlig kunde«.

Om ikke andet er den trådløse måler i hendes lejlighed fredag blevet installeret. Udskiftningen blev foretaget af en tekniker, som ikke havde noget imod at fremvise en negativ coronatest.