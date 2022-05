For 43-årige Tina Hansen var sommerferien købt og betalt. Familien på fire skulle flyve med SAS direkte fra København til Japan, hvor de i to uger skulle opleve og smage på den japanske kultur.

Men i sidste uge tikkede en sms ind på Tinas telefon, der hurtigt slog skår i ferieglæden.

»Kære rejsende. Vi har desværre været nødsaget til at ændre vores flyplan. Vi har ikke været i stand til at finde alternative flyrejser på dine rejsedatoer og undskylder for ikke at kunne ombooke dig,« stod der i beskeden fra SAS.

En besked, der betød, at Tina kunne vinke farvel til flybilletter til en værdi af knap 40.000 kroner.

»Jeg tænkte, at det var løgn. Vi købte billetter i efteråret, og nu hænger vores tur i en tynd tråd,« siger hun, da B.T. fanger hende på telefonen.

Sommerferien havde ellers været på tegnebrættet i over to år, og familien havde brugt lang tid på at spare sammen til turen.

»Hele grunden til, at vi havde valgt SAS var, at vi kunne flyve direkte til Japan. Men nu er alt oppe i luften, og det er frygteligt pludselig at stå i usikkerheden,« fortæller Tina.

Den 10. maj kom flyselskabet SAS med en udmelding om, at de har måttet aflyse 4.000 flyvninger i perioden maj til august på grund af mangel på personale og problemer med leverandører.

Det var med uro i maven, at den 43-årige Tina Hansen åbnede en besked fra SAS på sin telefon. Vis mere Det var med uro i maven, at den 43-årige Tina Hansen åbnede en besked fra SAS på sin telefon.

I den forbindelse understregede pressechefen hos SAS, Alexandra Lindgren Kaoukji, at de rejsende ikke skulle være bekymret for deres ferieplaner.

»Vi kommer ikke til bare at aflyse fly. For de fleste vil vi ombooke deres afgang til en anden samme dag. Og de vil få besked i god tid,« sagde pressechefen til B.T.

En udmelding, der ikke harmonerer godt med den oplevelse, som Tina Hansen har haft.

»Jeg synes, det er en provokerende udmelding fra SAS, fordi vi er ikke blevet tilbudt en ombooking,« siger hun og fortsætter:

»Det er umuligt at komme igennem til SAS på telefonen, og det er jo ligegyldigt, hvad jeg gør. De sætter jo ikke et fly i luften, fordi jeg ringer.«

I et skriftligt svar til B.T. forklarer Alexandra Lindgren Kaoukji, at flyvet til Tokyo er blevet aflyst på grund af et flyveforbud i russisk luftrum, og at familien derfor kan få fuld refundering.

»Det er ærgerligt, når vores kunder føler, at vi ikke leverer den service, de forventer. Men i dette tilfælde er der tale om forhold, der er uden for vores kontrol,« skriver pressechefen.

Dog svarer SAS ikke på, hvorfor familien ikke er blevet tilbudt en alternativ flyrute, eller hvornår familien kan forvente at få pengene tilbage.

For at redde sommerferien må Tina derfor nu gå på jagt efter nye flybilletter, men det er en dyr affære. De nye billetter koster mindst 15.000 pr. person og kræver en mellemlanding i enten Paris eller Helsinki.

»Vi håber stadig, at ferien kan reddes. Ellers vil børnene blive meget skuffede,« slutter hun.