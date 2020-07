For små to uger siden blev ejeren af Frederiksberg Chokolade, Tina Jacobsen Wilstrup, lagt for had og beskyldt for racisme, efter hun tog afstand til navneændringen af Eksimo-isen.

Men på trods af over 1.000 hadefulde mails i indbakken og utallige telefonopringninger, hvor hun er blevet kaldt for alt fra 'hyggeracist' til 'nazisvin', fortryder Tina Jacobsen Wilstrup intet. Det skriver Berlingske.

»Jeg har ikke ment det i ond mening overhovedet. Men jeg følte mig provokeret,« siger hun.

Årsagen til balladen startede med, at Tina Jacobsen Wilstrup på Facebook kommenterede Hansens Is' beslutning om at ændre navnet på deres »Eskimo-is« for at imødekomme de personer, der finder ordet eskimo racistisk og foretrækker navnet inuit.

Hendes kommentar blev modtaget enormt negativt, men Tina Jacobsen Wilstrup forsvarer det med, at hun synes, det er for meget med alt det, man ikke må sige mere.

Ifølge hende selv føler hun helt ind til hjertet, at der intet racistisk er ved det ord.

Tina Jacobsen Wilstrups kommentar bliver dog også taget dårligt imod, fordi hun også skriver, at hun lover gratis is ud med 'n...kys' i Frederiksberg Chokolade.

Det blev af mange læst som 'negerkys' og opfattet som endnu et racistisk element i kommentaren.

Det forklarer hun dog med, at det betyder, at Frederiksberg Chokolade har fået en ny variant af gufkys. Men hun forstå godt, at man kan misforstå det.

Selvom Tina Jacobsen Wilstrup ikke fortryder hendes opslag på Facebook, synes hun alligevel det har været hårdt med det negative fokus.

Faktisk har hun i den efterfølgende periode oplevet at bryde sammen flere gange.