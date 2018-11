Tv-vært og forfatter Tina Bilsbo har intet mindre end tre gange prøvet at sidde derhjemme og vente på en pakke fra PostNord, der aldrig kom. I stedet lå der en seddel i hendes postkasse om, at postbuddet forgæves havde været forbi.

»Jeg føler, at de har spildt min tid, når jeg nu har arbejdet hjemmefra, så jeg kan tage imod pakken, og så får jeg en seddel, hvor der står, at de ikke har kunnet levere pakken, fordi jeg ikke var hjemme,« siger Tina Bilsbo.

Tidligere på ugen kunne B.T. fortælle, at flere danskere har oplevet det samme som Tina Bilsbo.

Nemlig, at de har været hjemme på den adresse, de har betalt PostNord for at aflevere en pakke til - og alligevel har de modtaget en besked eller en seddel om, at pakken forgæves er forsøgt leveret, fordi der ikke var nogen hjemme.

Alene i oktober i år har 19 personer henvendt sig til PostNord på deres Facebook-side om det pågældende problem.

Tina Bilsbo forklarer, at det er noget tid siden, at hun sidst har oplevet fænomenet, men at det til gengæld er sket op til flere gange, da hun og manden, Lars Hjortshøj, boede i Farum.

»Det her er jo ikke et nyt problem. Det har stået på længe. Derfor forstår jeg ikke, hvordan PostNord kan sige, at de ikke ser et mønster i, at mange mennesker får en seddel udleveret i stedet for deres pakke. De må da vide, hvor mange sedler de uddeler.«

I det hele taget mener den kendte tv-vært, at PostNord bør få bedre styr på deres uddelinger.

»På et tidspunkt fik jeg ofte breve, som ikke var adresseret til mig, i min postkasse. Så jeg begyndte at gå rundt til de forskellige adresser og aflevere brevene til de retmæssige modtagere. Og det var ikke bare de nærmeste naboer, så det var god motion.«

Tina Bilsbo forklarer, at det blev til en irriterende og tidskrævende hobby at aflevere alle returbrevene, og derfor kontaktede hun PostNord for at gøre dem opmærksom på problemet.

»Da jeg ringede første gang, sagde de, at de ville notere, hvad der var sket, og se på sagen, men der skete ikke noget, og brevene fortsatte med at komme.«

Men det var kun begyndelsen, forklarer Tina Bilsbo.

»Så ringede jeg igen, og endnu en gang sagde de, at de ville gøre noget, men alligevel fortsatte problemet.«

Til sidst valgte Tina Bilsbo at kontakte PostNord for tredje gang, og denne gang havde hun fået nok.

»Jeg var blevet enormt vred og frustreret, så jeg talte med store ord. Jeg undersøgte også, hvordan jeg kunne sende en faktura ind til PostNord, så de kunne betale for min tabte arbejdstid, men jeg sendte den aldrig.«

Problemet med returbrevene forsvandt til sidst, da Tina Bilsbo og familien flyttede fra huset i Farum til indre København i sommeren 2017.

I dag er PostNord ikke hendes førsteprioritet, når hun selv kan vælge, hvem der skal levere hendes pakker.

»I virkeligheden synes jeg, at det er noget værre rod. Der må være et eller andet galt, og det bør de nok undersøge. Alle de andre pakkefirmaer lykkes jo med at aflevere pakkerne uden problemer og forsinkelser.«

Tidligere på ugen udtalte kundeservicechef hos PostNord Henrik Larsen, at man kan formode, at det er fragtmandens fejl, at pakken ikke er blevet leveret, selvom modtageren var hjemme hele dagen.

Men PostNord registrerer klagerne og ser ikke noget mønster i denne type sager.