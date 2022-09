Lyt til artiklen

»Min krop var i store flammer. Mit kød brændte simpelthen lige fra min højre arm til venstre ben.«

Tim Kring står på Helsingør Station og peger ud på skinnerne.

Et par hundrede meter fra stationen kravlede han i 2013 op på toppen af et tog, så en veninde kunne tage et billede af ham med løftede arme.

Det skete i kådhed, da han sammen med flere andre havde været med til en ølstafet. Men det endte mere frygteligt, end nogen næsten kan forestille sig.

Her ses Tim Kring sidde med hænderne oppe på et tog. Kort efter får han stød på 25.000 volt, og hans krop bryder i brand. Foto: Privat Vis mere Her ses Tim Kring sidde med hænderne oppe på et tog. Kort efter får han stød på 25.000 volt, og hans krop bryder i brand. Foto: Privat

Tim Kring kom så tæt på køreledningerne, at han fik 25.000 volt strøm igennem kroppen. Det er 100 gange mere end i en stikkontakt.

Der lød et højt brag, men larmen blev hurtigt overdøvet af Tims veninde, der panisk skreg:

»Han brænder. Hjælp. Han er død.«

Men Tim Kring kunne intet mærke.

»Jeg lå oven på toget og var helt lammet. Jeg kunne hverken mærke smerte eller lugte mit brændende kød,« siger Tim Kring, der i 2013 var 23 år.

Han blev i al hast kørt med en ambulance til Rigshospitalet, hvor det viste sig, at halvdelen af hans krop havde brandsår.

»Mine sår var helt åbne og blødte rigtig meget. Jeg fik to drop med en liter væske om dagen,« siger han og tilføjer:

»Og så fik jeg transplanteret hud ind på mine inderlår, der var hårdt ramt af brandsår.«

Her ligger Tim på hospitalet, efter han blev ramt af højspænding oven på et tog. Vis mere Her ligger Tim på hospitalet, efter han blev ramt af højspænding oven på et tog.

Hvordan Tim Kring så har det i dag, ni år efter det frygtelige stød, vender vi tilbage til.

Han er ikke den eneste, der har fået voldsomme stød, fordi de er kommet for tæt på toges køreledninger.

Ifølge en opgørelse over indrapporterede ulykker med køreledninger i perioden 2012 til 2022, er Tim Krings tilfælde en af otte ulykker, hvor privatpersoner er kommet til skade.

Derudover er der sket tre dødsfald og tre arbejdsulykker.

Den seneste ulykke var 29. maj i år, hvor en kun 13-årig dreng fik stød af en kørestrømsledning ved skinnerne på Sydhavn Station i hovedstaden.

Han var i kritisk tilstand, men overlevede også ulykken.

Som direkte konsekvens af de unges ulykker, sætter Sikkerhedsstyrelsen og Banedanmark nu gang i en ny kampagne med titlen 'Højspænding giver ikke høj spænding'.

Fokus her er faren ved at komme for tæt på køreledningerne.

»Hver ulykke er en for meget. Det er forfærdeligt, at liv bliver ødelagt, fordi der ikke er nok viden om faren ved at være i nærheden af højspænding, som der er i køreledningerne. Vi håber på at se langt færre ulykker i fremtiden,« siger Maibrit Brandt, direktør for Sikkerhedsstyrelsen.

Fakta om kampagnen I en ny kampagne sætter Banedanmark og Sikkerhedsstyrelsen fokus på faren ved at komme for tæt på køreledningerne.

Konsekvenser ved at få stød af køreledningerne kan være hjertestop og rytmeforstyrrelser i hjertet, bevidstløshed, tale- og hørebesvær samt forbrændinger af hud og muskler.

Kampagnen er målrettet unge mellem 11 og 17 år og skal sammen med gratis undervisningsmateriale til folkeskolerne øge viden om elsikkerhed.

Man kan nemlig få stød bare ved at være for tæt på ledningerne, uden man overhovedet behøver rører ved dem.

Præcis som Tim Kring gjorde.

Du skal kun være inden for 1,75 meter af køreledningerne, for at det kan være livsfarligt.

»Spændingen i køreledningen er så høj, at man kan få stød bare ved at stå for tæt på den,« siger Maibrit Brandt.

Tim Krings ulykke skete for ni år siden, og siden er ulykkerne sket år efter år. Hvordan kan det være kampagnen om farlige køreledninger først kommer nu?

»Vi har kørt noget lignende kampagner før, men nu går vi endnu længere ved at pushe materiale via skoler og sociale medier. Når vi gentager kampagnen er det for at nå ud til endnu flere unge, for det kan redde liv at undervise i el-sikkerhed,« siger hun.

Lad os vende tilbage til Tim Krings tilstand i dag.

»I dag er det i gåseøjne kun hudskader, jeg har som mén, og det er ekstremt heldigt,« siger han.

Han gik i 3. g, da ulykken skete, og han var nødt til at tage noget af klassen om.

»Det tog mig halvandet år at blive nogenlunde normal igen. Min krop var så træt i lang tid,« forklarer Tim Kring.

Det lykkedes ham faktisk at gøre en karriere som vægtløfter, hvor han har sat en stribe danmarksrekorder.

»Det er et mirakel, selvom mine lår ikke kunne vokse så meget efter operationerne,« siger han og har den her pointe ni år efter ulykken:

»Jeg vidste jo godt, at jeg ikke skulle røre de køreledninger, da jeg kravlede op på toget. Men jeg anede ikke, at jeg kunne få stød, selv om jeg var over en meter fra dem.«