Man skal væbne sig med en god portion tålmodighed, hvis man skal testes for coronavirus i disse dage.

Efter genindførslen af coronapasset, fredag, melder flere testcentre nemlig om lange køer og ventetider, og det kan mærkes flere steder i landet.

Lørdag formiddag oplevede Dorthe Frandsen blandt andet køkaosset. Hun havde muligvis været i nærkontakt til en smittet og kørte derfor fra Middelfart til Fredericia for at få foretaget en kviktest i byens testcenter.

Men helt kvikt gik det altså ikke.

Hun måtte nemlig stå i kø i to timer og 20 minutter, og det var endda på trods af, at hun kom et kvarter før testcenteret åbnede.

»Jeg har stået i kø flere gange ved testcentre, men det her slår da godt nok alle rekorder,« fortæller Dorthe Frandsen og fortsætter:

»Og i en by af Fredericias størrelse, synes jeg det er fuldstændig galimatias, at der kun var to podere på arbejde.«

Men det var ikke kun i Fredericia, at de lange køer hærgede lørdag formiddag.

I PCR-testcenteret ved Kastrup Lufthavn var der nemlig ligeledes lang kø, og i den stod Valentina Shaikh.

Hun havde bestilt en tid på forhånd, som man jo skal ved pcr-test men da hun kom ud til testcenteret, kunne hun med det samme vurdere, at tiden ikke stemte.

»Jeg endte med at stå i kulden og vente i en god halv time,« fortæller hun til B.T.

Og netop ventetiden irriterer hende, særligt når nu smittetallene igen er stigende.

»Det er irriterende, at det ikke går hurtigere, når smitten er så høj. Især når man skal stå i kulden og frygte, at man kan blive smittet,« fortæller hun til B.T.

Lørdag blev der registreret 2948 nye coronatilfælde, og det betyder, at der for 10. dag i træk er konstateret mere end 2000 nye smittetilfælde.

Til sammenligning var der for en måned siden samme dato 789 nye smittetilfælde.