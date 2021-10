En forventet ventetid på 170 minutter.

Sådan lyder beskeden til de borgere i Region Hovedstaden, der søndag eftermiddag forsøger at komme igennem på 1813.

Og syge borgere i regionen må altså forberede sig på flere timer i telefonkø, hvis de gerne vil have lægehjælp.

En af dem, der mærker konsekvensen af de lange køer, er 56-årige Helle Sinding.

Hun er tidligere kræftpatient, mangler en halv lunge, har KOL og er meget udsat, hvis hun får infektioner..

Da hun søndag fik feber og kunne mærke, hun blev rigtig sløj, kontaktede hun derfor 1813, fordi hun tidligere har oplevet at falde om og blive kritisk syg ved en infektion..

Men blev til sin overraskelse blev Helle Sinding mødt af en besked i telefonen om, at der var en ventetid på 126 minutter.

Efter at have ventet over en time blev Helle Sinding pludselig smidt ud af telefonkøen og måtte starte forfra.

Anden gang hun ringede op, blev hun oplyst om, at ventetiden er 87 minutter.

Og en time og 12 minutter efter venter Helle Sinding stadig i telefonkø.

Da B.T. søndag eftermiddag ringede til 1813, lød ventetiden på 170 minutter.

Lægevagten i Region Sjælland er søndag ramt af et nedbrud, så alle telefonlinjer er nede..

Og det påvirker altså også Region Hovedstaden..

»Borgere i Region Sjælland kan lige nu ikke ringe til lægevagten. Bor du i regionen og har behov for akut hjælp ved sygdom/skade, så søg mod nærmeste lægevagt på sygehusene. Ring ikke til Akuttelefonen 1813, som er lægevagten for borgere i RegionH,« skriver Region Hovedstaden i et Tweet.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Region Hovedstaden om, hvor meget nedbruddet hos lægevagten i Region Sjælland påvirker 1813.