»Velkommen til SAS og Star Alliance. Vi har i øjeblikket meget travlt, besøg venligst vores hjemmeside på sas.dk, eller ring tilbage senere.«

Sådan lyder det, når man ringer til flyselskabet SAS' kundeservice i håbet om at få svar på sine spørgsmål.

Hvis man gør som anbefalet, og klikker sig ind på hjemmesiden, kan man rigtig nok få 'hjælp' af chatbotten Turi, som efter nogle indledende spørgsmål sætter dig i forbindelse med en ægte medarbejder af kød og blod.

Her skal man dog også udvise særdeles stor tålmodighed. Da B.T. klokken 10.50 forsøgte at komme igennem, var det med en plads som nummer 33 i køen og en estimeret ventetid på én time og 18 minutter.

Oveni dette skal man som minimum hvert 15. minut bekræfte, at man vil beholde sin plads i køen.

Ventetiden skyldes – som så meget andre det sidste års tid – corona.

»En stor del af kunderne ringer med coronarelaterede spørgsmål om rejsebegrænsninger, hvilke krav der gælder for dem og destinationen, de skal rejse til, og ombookinger, der skyldes justeringer i vores trafikprogram,« skriver Alexandra Lindgren Kaoukji, konstitueret pressechef for SAS Danmark, i et mailsvar til B.T.

Fra SAS' side beklager man da også den lange ventetid, der kan opleves i øjeblikket, og man arbejder på at udbedre problemet.

»Der er flere kunder end normalt, der ringer lige nu, og opkaldene er betydeligt længere end normalt. Vi beklager de lange køer, og vi har truffet foranstaltninger for at forkorte ventetiden og introduceret løsninger, der gør det lettere at komme frem, hvor vi filtrerer sager og frem for alt forsøger at prioritere hastesagerne. Vi har også øget bemandingen, og vi har i øjeblikket et antal medarbejdere under oplæring, som snart indtræder i tjenesten for at reducere køtiderne,« lyder det.

På sin hjemmeside gør SAS også opmærksom på de lange ventetider, og de opfordrer til, at man forsøger at finde svar på sine spørgsmål via deres 'Travel Info' side.

Hvis det ikke findes her, er der ikke mange andre muligheder end at trække et nummer til køen, som kun vokser.

Da B.T. tjekker igen klokken 12.30, får vi således en plads som nummer 50 og kan se frem til én time og 55 minutters ventetid.