Den mangedobbelte danmarksmester i vægtløftning, Tim Kring, glemmer sent den lørdag for fem år siden, hvor han i øjeblik af kådhed kravlede op på et tog.

Sammen med sn bedste ven og en veninde deltog han i 2013 det traditionsrige øl-løb, der finder sted hvert år, hvor hundredevis af deltagere går fra Snekkersten til Helsingør, mens de indtager moderate mængder alkohol. Den dengang 22-årige Tim Kring og vennerne havde dog ifølge ham ikke drukket så meget.

»Vi havde tænkt os at drikke fem øl det sidste stykke ind til Helsingør. Da får jeg så den 'geniale' idé at kravle op på et IC3-tog. Jeg kommer derop, og jeg ved godt, at jeg ikke skal røre køreledningerne, fordi der er strøm i dem,« siger Tim Kring.

Men hvad han ikke var klar over er, at kørestrømmen, der er på 25.000 volt, kan springe i 'buer' et stykke fra selve køreledningen.

Jeg er ved fuld bevidsthed hele tiden, men jeg havde en følelse af, at jeg skulle væk herfra Tim Kring, vægtløfter

Det går galt, da han sætter sig ned på toget.

»Strømmen springer gennem mig. I løbet af et splitsekund ligger jeg ned. Jeg besvimer ikke. Jeg er ved fuld bevidsthed hele tiden, men jeg havde en følelse af, at jeg skulle væk herfra.«

Det giver et kæmpe brag, da strømmen går gennem Tims krop.

»Det har jeg hørt fra de andre. Jeg husker ikke braget. Men jeg husker, at mit tøj var gået i brand. Jeg stoppede med at bevæge mig,« husker Tim Kring.

Her ses den dengang 22-årige Tim Kring på toppen af et IC4-tog ved Helsingør Station. Få sekunder senere fik han 25.000 volt strøm gennem sig. Foto: Privat Vis mere Her ses den dengang 22-årige Tim Kring på toppen af et IC4-tog ved Helsingør Station. Få sekunder senere fik han 25.000 volt strøm gennem sig. Foto: Privat

»Jeg prøver at rulle ned af toget, men min krop var tung,« husker han.

Tim Kring følte ingen smerter. Men han var helt lammet.

Veninden står og råber - blandt andet hører Tim Kring hende råbe, at han er død. Hun hjælper en anden mand op på toget, der får branden slukket - og som hjælper med at rulle ham ned fra toget.

Den anden mand på toget blev også ramt af kørestrømmen, hvorefter han besvimede og blev fløjet på hospitalet med helikopter.

Det har lige pludselig sat noget perspektiv på. Jeg er blevet lidt mere voksen og har fundet ud af, hvad der betyder noget for mig Tim Kring, vægtløfter

»Han drømte om at blive politimand, men det kan han ikke nu, da hans syn kun er på 60 procent,« siger Tim Kring.

Selv slap han med tredjegradsforbrændinger på inderlårene og andengradsforbrændinger flere steder på kroppen.

»Strømmen ramte heldigvis forbi hjertet, og jeg har faktisk ikke andet end hudskader på kroppen,« siger han.

Dertil kommer dog den slags mén, man ikke kan se på ham.

»Jeg har været meget træt i tre år, hvilket har betydet, at jeg måtte træne mere fokuseret. De første år kunne jeg aldrig holde mig vågen længere end til klokken 22 om aftenen.«

Oplevelsen har ændret hele Tim Krings syn på livet. Der var en Tim før ulykken - og en anden Tim efter.

»Før væltede jeg rundt hele tiden og kørte derudaf i højeste gear. Der var nærmest ikke noget, jeg ikke kunne. Det har ulykken lige pludselig sat noget perspektiv på. Jeg er blevet lidt mere voksen og har fundet ud af, hvad der betyder noget for mig. Jeg kan stadig vælte rundt, men jeg har mere fokus på, at jeg skal kunne styre det. Jeg synes stadig, ekstremsport er sjovt, men jeg har meget mere fokus på sikkerhed,« siger Tim Kring, der eksempelvis har sprunget bungy-jump.

I dag har han det også ok, når han går på en station og et tog drøner forbi, mens køreledningen gnistrer.

Det var her ved Helsingør Station, det gik galt for Tim Kring for fem år siden. Foto: Byrd/Torsox Vis mere Det var her ved Helsingør Station, det gik galt for Tim Kring for fem år siden. Foto: Byrd/Torsox

»Det var ikke sjovt det første stykke tid. Der var noget i kroppen, der blev trigget af den lyd. Det føltes virkelig ikke rart,« husker Tim Kring.

Et par måneder efter ulykken i Helsingør var han ombord på et S-tog, hvor køreledningen pludselig faldt ned tæt ved Vigerslev Allé Station i København, hvilket gjorde det nødvendigt at evakuere toget.

Passagerne måtte efterfølgende gå nogle meter hen langs sporene og op på perronen. Der kom det hele lidt for tæt på for Tim Kring.

»Det var lige før, jeg ikke kunne. Det var det mest grænseoverskridende, jeg nogensinde har prøvet.«

Hvis der var gået et par minutter mere, hvor der var ild i mit tøj, vil jeg slet ikke tænke på, hvad der var sket Tim Kring, vægtløfter

Tim Kring fik psykologbehandling efter uheldet og har med egne ord været »så heldig.«

»Det er sjældent, der sker så lidt, som der gjorde med mig, og derfor er der slet ikke nogen grund til, at man tager den chance,« siger Tim Kring, der er meget taknemmelig for den mand, der hjalp ham.

»Jeg føler nærmest, jeg skylder ham mit liv. Jeg ville gerne gøre alt for ham, men det kan jeg ikke. Hvis der var gået et par minutter mere, hvor der var ild i mit tøj, vil jeg slet ikke tænke på, hvad der var sket,« siger han.