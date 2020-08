Tim Ole Simonsen har fået nok. Over flere måneder har lastbiler fra metrobyggeriet i Sydhavnen svinet gaderne i København.

Nu har han flere gange ringet og klaget til både Metroselskabet og vognmandsvirksomheden SCT, der transporterer det opgravede metromudder, men uden at blive taget alvorligt.

Det skriver TV 2 Lorry.

Tim Ole Simonsen bor selv i Nordhavn, og har sin daglige gang gennem København.

Her ligger det hvide slam og strækker sig ud over gaden Foto: Tim Ole Simonsen

Normalt set er asfalten sort, men sådan er det ikke længere.

Nu er vejene nemlig fyldt med hvidt mudder.

»Det er dagligt, at der ligger mudder og slam på min cykeltur. Så taber de lidt her og lidt der. Og andre gange er det en stor kaskade, der er blevet sjasket ud over en blomsterkumme eller en fodgængerovergang. Det er noget griseri midt i Københavns gader,« siger Tim Ole Simonsen.

Han tilføjer, at det er omkring tre måneder siden, at han først lagde mærke til det hvide mudder, der lå på vejene.

Foto: Tim Ole Simonsen

Han fortæller om et eksempel på Nørreport, hvor der var tabt så store mængder af det hvide mudder, at det støvede og standsede trafikken.

En anden episode som Tim Ole Simonsen fortæller om, var, da han kørte i et helt nyt kryds i Århusgade og Kalkbrænderihavnsgade, hvor der var spildt store mængder af det hvide mudder igen.

Han kontaktede derfor Metroselskabet og vognmandsselskabet, men der gik 14 dage, før de kom ud og ryddede op.

De sorte potter er blevet helt hvide Foto: Tim Ole Simonsen

Slutteligt tilføjer Tim Ole Simonsen til TV 2 Lorry, at han mener, at chaufføren bryder loven, da man ikke må tabe noget under kørslen ifølge færdselsloven.

Mediet har også været i kontakt med Metroselskabet, hvor projektdirektør Mikkel Kjær Jensen fortæller, at de er opmærksomme på problemet, og de er i gang med at få det ordnet.

Billederne i artiklen er taget i perioden 15/7 til 28/8 2020.