Radio24syv stod til at få støtte til at føre sag mod Radio- og Tv-nævnet. Det kan stationen vinke farvel til.

Radio24syvs håb om et retligt efterspil efter det kontroversielle forløb, der endte med radiostationens lukning i efteråret 2019, er tilsyneladende blevet slukket.

Det skriver Berlingske.

Godt tre uger efter lukningen stod det klart, at Borgerretsfonden ville betale tre millioner kroner til, at stationen kunne føre en retssag mod Radio- og Tv-nævnet.

Nu har fonden dog modtaget et brev fra Civilstyrelsen - fondens tilsynsmyndighed - hvori der står, at fondens midler til Radio24syv er blevet givet på et forkert grundlag.

- Civilstyrelsen er af den opfattelse, at fonden har uddelt midler til en juridisk person ved at uddele midler til PeopleGroup Five A/S' retssag mod Radio- og Tv-nævnet, står der i styrelsens brev, som Berlingske er i besiddelse af.

Det var PeopleGroup A/S, der ejede Radio24syv. Og Civilstyrelsen tolker altså selskabet som en "juridisk person". En donation er derfor ifølge styrelsen i strid med Borgerretsfondens vedtægter.

På et møde i fondens bestyrelse fredag blev det derfor besluttet at sløjfe al støtte til søgsmålet mod Radio- og Tv-nævnet.

Ifølge Jakob Kvist, tidligere direktør for Radio24syv, hænger en eventuel retssag derfor nu i en tynd tråd.

- Jeg får at vide, at det er sket. Det lyder vildt, og det er også på mange måder lidt skræmmende, siger han til Berlingske.

- Vi må finde ud af, hvad der er op og ned. Jeg kan ikke sige noget endnu om vores egen retssag. Vi må se, hvad der sker. Det er højst usikkert, om vi kan gennemføre retssagen, tilføjer han.

/ritzau/