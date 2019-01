Fredag eftermiddag ringede en mand ind til det direkte radioprogram »Riskærs Fredagsbar«, hvor han tilstod drab.

Værten, den kendte erhvervsmand og iværksætter Klaus Riskær, forsøgte ihærdigt at stoppe manden, som påstod, at han hed Thorleif og var bedemand.

Selve det påståede drab havde angiveligt været et medlidenhedsdrab. 'Thorleif' påstod, at der var tale om en af hans nære venner. som havde været udsat for en voldsom motorcykelulykke.

Herefter havde den dræbte så ligget hjælpeløs og lammet på hospitalet, hvor 'Thorleif,' så besluttede sig for at 'slukke for alle apparaterne'.

Thorleif forklarede i Riskærs program, at han følte, det var det, som hans ven gerne ville have. Det kunne han 'se i hans øjne'.

Radio24syv har efterfølgende fjernet sekvensen fra programmet, som ellers plejer at ligge tilgængeligt i fuld længde som podcast. Det skyldes, at Radio24syv har vurderet, at manden ikke nødvendigvis forstod konsekvenserne af, hvad han foretog sig.

»Hvis manden har lyst til at tilstå en forbrydelse i radioen, må han gerne det. Men vi skal være sikre på, at han forstår konsekvenserne af det, før vi lader ham gøre det,« siger Jørgen Ramskov, ansvarshavende chefredaktør på Radio24syv til Politiken.

Radiostationen har efterfølgende researchet på denne Thorleif og tvivler nu på, at manden talte sandt. Mandens navn er angiveligt ægte, men han er ikke bedemand, som han ellers oplyste, har radiostationen konkluderet.