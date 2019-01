Den værste togulykke i 30 år i Danmark kostede otte mennesker livet og kvæstede 16.

Årsagen til dødsulykken ved Storebæltsbroen 2. januar er endnu ikke fastlagt. Til B.T. har flere passagerer, der sad på toget den skæbnesvangre dag, delt deres hjerteskærende historier.

Nu er en ansat hos godsfirmaet DB Cargo suspenderet for ifølge Berlingske at have skjult navnet på en yngre kollega, der inden jul 2018 stod for at sikkerhedstjekke godstoget, der var involveret i ulykken med IC4-toget.

Den suspenderede er tillidsmand, skriver mediet.

»Tillidsmanden er selvfølgelig meget, meget påvirket af sagen, og jeg kan ikke sige meget andet, end at vi også forsøger at finde ud af, hvad der er sket,« siger Preben Pedersen, næstformand i Dansk Jernbaneforbund.

Folk afleverede blomster ved mindesmærke i Nyborg fredag den 4. januar 2019. Otte personer blev dræbt, og 16 kom til skade, i togulykken, hvor et passagertog blev ramt af dele fra et godstog på Storebæltsbroen onsdag den 2. januar 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Folk afleverede blomster ved mindesmærke i Nyborg fredag den 4. januar 2019. Otte personer blev dræbt, og 16 kom til skade, i togulykken, hvor et passagertog blev ramt af dele fra et godstog på Storebæltsbroen onsdag den 2. januar 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Om morgenen, samme dag som ulykken skete, 2. januar, skaffede tillidsmanden sig adgang til en såkaldt ’vognliste’, skriver Berlingske. Listen viser, hvem der udførte sikkerhedstjekket på godstoget, der buldrende sammen med passagertoget. Tillidsmanden er suspenderet for at have overstreget navnet på en kollega, der 28. november skulle have sikkerhedstjekket godsvognen, der var involveret i ulykken.

DB Cargo bekræfter over for Berlingske, at den suspenderede tillidsmands ’forseelse’ skal have fundet sted efter dødsulykken på Storebæltsbroen 2. januar 2019. Altså at tillidsmanden stregede kollegaens navn ud. Årsagen til udstregningen kendes endnu ikke.

DB Cargo understreger, at straks firmaet blev bekendt med sagen, blev tillidsmanden suspenderet prompte og indkaldt til tjenstlig afhøring.

B.T. har i en artikelserie talt med bl.a. flere passagerer fra IC4-toget, der oplevede sammenstødet på nærmeste hold, og i dag må leve med traumet. En af dem er den 51-årige familiefar Søren Kjærsgaard. Han sad i næstforreste kupé, da sammenstødet skete. Han så den knuste kupé, kvæstede mennesker og en livsløs kvinde få hjertemassage. Det har sat sine dybe spor.

Collage, hvor det igennem fire forskellige vinduer kan ses, hvor ødelagt toget er efter togulykken på Storebæltsbroen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Collage, hvor det igennem fire forskellige vinduer kan ses, hvor ødelagt toget er efter togulykken på Storebæltsbroen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»De første par dage var ikke gode. Jeg sov elendigt. Og først nu føler jeg, at jeg er begyndt at kunne bearbejde ulykken,« har Søren Kjærsgaard fortalt tre uger efter ulykken til B.T.

På baggrund af nyheden om, at en tillidsmand fra DB Cargo nu er suspenderet, dysser næstformanden i Dansk Jernbaneforbund, Preben S. Pedersen, historien ned. Over for Berlingske siger han, at suspenderings-sagen kan virke mere alvorlig, end den i virkeligheden er. Årsagen til dødsulykken kendes endnu ikke. Det arbejder myndighederne og havarikommissionen fortsat på at kortlægge.

Hele B.T. serien om den tragiske togulykken kan du læse herunder: