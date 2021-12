Et belastende arbejdsmiljø, utilstrækkelige tilsyn og et direkte uskønt forløb.

Det er præcis, hvad en uvildig undersøgelse konkluderer, at der har fundet sted på Søndervangsskolen.

Og den konklusion er faldet, efter det i oktober blev afsløret, at skolen havde snydt med prøvetiden til eksamener for at skabe et bedre resultat.

Tirsdag er undersøgelsen så blevet præsenteret for Børn og Unge i Aarhus Kommune.

»Undersøgelsen bekræfter, at der har været alvorlige problemer med arbejdsmiljøet, og at overleveringen mellem de ansvarlige chefer ikke har været god nok. Det har ikke været tilfredsstillende. Det vil jeg være meget opmærksom på fremadrettet,« siger Eva Borchorst (S), der er forkvinde for Børn og Ungeudvalget i Aarhus Kommune.

Den udlægning tilslutter direktør i Børn og Unge, Martin Østergaard Christensen, sig.

»Undersøgelser vidner grundlæggende om, at der har været en dårlig overlevering tilbage i 2015-2018 mellem skiftende ledere, og at vi skulle have lavet tilsynene bedre. Jeg tænker også, det er et udtryk for et meget usundt og belastet arbejdsmiljø, der er på skolen nu,« siger han.

Han fortæller, at Aarhus Kommune hurtigst muligt vil lave en handleplan, samt indsætte en ny ledelse, efter den forrige ledelse fratrådte som resultat af afsløringerne.

»Vi skal have lavet en handleplan for, hvordan vi genetablerer tilliden. Lige nu taler folk mere om hinanden end med hinanden derude. Så for os handler det om hurtigst muligt at få en ny ledelse på plads, så vi kan få det her op at stå igen,« siger Martin Østergaard Christensen til B.T.

Han mener, at den forrige ledelse har en stor del af ansvaret for, at situationen endte sådan.

»Det har været en meget topstyret og resultatorienteret ledelse. I starten af 2008 havde de fokus på børnene, men herfra udviklede det sig negativt. Der kom et alt for stort pres på medarbejderne for at levere resultater i stedet for at have fokus på børnenes og medarbejdernes trivsel,« siger han og fortsætter:

»Det er jo i første omgang en ledelse, der vælger at give mere tid til prøverne, hvilket ikke var inden for skiven. Det at have en usund arbejdsmiljøkultur og er også helt klart et ledelsesanliggende. Og så skal vi (Aarhus Kommune, red) se indad, hvorfor ingen medarbejdere har haft lyst til at informere os via vores interne tillidssystemer.«

Han henviser til, at kommunen har forskellige ordninger, hvor man anonymt kan indberette, hvis man oplever uhensigtsmæssigt forhold.

»Der har ikke været nogen rygende pistoler derfra. Der har været enkelte anonyme henvendelser, men det har været svært at afdække, fordi de ikke har villet stå frem,« siger Martin Østergaard Christensen.

Han fortæller, at Aarhus Kommune nu i højere grad vil appellere til kommunens skoler om, at de bruger kommunens systemer, hvis de oplever noget, der ikke er i orden.

Han anerkender, at tilsynene i perioder burde have været bedre, men han mener, det var svært for Aarhus Kommune at gøre meget anderledes.

»Da vi hører om uregelmæssighederne i prøveafviklingen, sætter vi dem under skærpet tilsyn,« siger han.

Undersøgelsen konkluderer også, at der med stor sandsynlighed er givet oplysninger om prøvefag før tid.

»Det er en af de konklusioner, vi skal dykke længere ned i. Jeg regner ikke med, der er yderligere personalemæssige konsekvenser på Søndervangskolen, men det er helt klart en af de bemærkninger i rapporten, vi skal bruge noget tid på at finde ud af, hvad vi vil gøre ved,« siger Martin Østergaard Christensen om den information.

Direkte adspurgt, om Martin Østergaard Christensen kan udelukke, at der vil ske yderligere afskedigelser på baggrund af rapporten, siger han, at han ikke vil svare yderligere, end at han ikke regner med det.

Han fortæller dog, at sagen ikke er afsluttet for Aarhus Kommune, og at der skal arbejdes med at have genskabt tilliden, han er dog glad for, at sagen nu er blevet grundigt belyst i rapporten.

»Det har været slidsomt for både os og skolen. Der har floreret mange rygter, og det har været svært at finde op og ned i den rygtestrøm på skolen. Så jeg er glad for, rapporten nu er færdig,« siger han.

B.T. Aarhus har forsøgt at få en kommentar fra Thomas Medom, der er rådmand på området, men han henviser til Martin Østergaard Christensen.