Efter at være flygtet i sin bil fra Ukraine, fik en kvindelig flygtning en knap så varm modtagelse i Ringsted.

Hendes forrude, som ikke er udsmykket med en p-skive, blev nemlig en dekoration rigere 5. april.

Hun havde nemlig fået en p-bøde. Og selvom bilen holdt parkeret i Ringsted, er det Parkeringskontrol Nord, Aalborg Kommune, der står som afsender.

Ringsted har nemlig udliciteret parkeringsopsynet.

På bøden kan man se, at bilen er observeret i fire minutter. Begrundelsen er manglende P-skive.

»Jeg indsendte en klage på hendes vegne, for det kræver et dansk NemID, og så troede jeg egentlig, at de ville frafalde bøden. Men det gjorde de ikke. Det virker helt urimeligt i min verden,« siger Anders Lorentz Lundell, som huser kvinden og hendes søn.

Når det i hans verden er helt forkert, at kvinden skal betale de 510 kroner, skyldes det flere ting.

For det første var hendes bil – det eneste af værdi, hun har med til Danmark – i et område med en times gratis parkering. Noget, den engelsktalende kvinde havde luret af skiltene i området. Hvad, hun dog ikke vidste, var, at hun skulle sætte p-skiven. En p-skive, hun ikke har.

»De har jo ikke p-skiver i Ukraine, så det kunne hun selvfølgelig ikke, og hun var ikke væk fra bilen i mere end et kvarter,« siger Anders Lorentz Lundell.

Anders Lorentz Lundell sender en klage til Parkeringskontrol Nord i troen om, at de vil frafalde bøden. Sådan går det ikke.

Der er ingen dokumentation for, hvor længe kvinden var væk fra sin bil, men på bøden kan man se, at parkeringsvagten har observeret den i fire minutter.

Det andet urimelige i Anders Lorentz Lundells verden er, at kvinden ikke har nogen penge at betale med. Hun venter på at få sin opholdstilladelse, og indtil da må hun ikke arbejde.

Derfor er det lige nu Anders Lorentz Lundell, der betaler for hende.

»Det er jo en udgift, og jeg synes egentlig, at den her udgift blev lige lovlig meget. Og så synes jeg heller ikke, det er særligt medmenneskeligt eller okay, at de bliver ved med at holde fast i at skulle have de her penge,« siger han.

Er det okay at give en bøde til en arbejdsløs ukrainsk flygtning?

Netop det skrev han tirsdag ud på en Aalborg-relateret Facebook-gruppe. Og hurtigt meldte flere velgørere sig på banen.

»Der var en mand, som lynhurtigt betalte, og det synes jeg jo bare er virkelig dejligt og sympatisk,« siger Anders Lorentz Lundell, som dog stadig er fortørnet over Parkeringskontrol Nord.

»Jeg er med på, at de henholder sig til loven, men der burde i min verden være mulighed for at kigge på den reelle situation, og tage højde for de her særlige forhold.«

Frode Nielsen, Centerchef for Parkeringskontrol Nord, forklarer, at det rent juridisk kun er muligt for dem at eftergive en bøde i særlige situationer.

»Hvis man handler i affekt, eller hvis vagten har begået en fejl, så kan vi frafalde den. Ellers kan vi faktisk ikke gøre noget, siger han, og understreger at han udtaler sig generelt og ikke om den specifikke sag.