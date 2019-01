Radiolytteren Tilde skrev til radioprogrammet Mads og Monopolet for at få hjælp, men løsningen på hendes dilemma endte med at komme helt af sig selv.

En lørdag i efteråret 2017 tog det populære radioprogram med værten Mads Steffensen i spidsen Tildes dilemma op.

Tilde havde skrevet ind under pseudonymet Lea og bad om monopolets råd til, hvordan hun og hendes familie kunne tage en værdig afsked med hendes alzheimers-ramte far.

Selv ville Tilde gerne sige farvel ved en begravelse, hvor alle hans gamle venner og familie kunne komme. Hendes mor ønskede derimod bare at holde en stille ceremoni for den allernærmeste familie, fordi hun ikke kunne overskue andet, og fordi faren på grund af sygdommen ikke havde haft kontakt til sine venner i flere år.

Den dag i oktober 2017 sad Iben Maria Zeuthen, Peter Mygind og Lina Rafn i monopolet.

De foreslog Tilde at holde en privat mindehøjtidelighed efter farens begravelse, så hun samtidig kunne imødekomme morens ønske om at holde begravelsen privat.

Nu har Tilde skrevet til Monopolet og fortalt, hvordan det hele endte. Hendes brev er lagt på programmets side på Facebook.

Her skriver Tilde blandt andet:

'Monopolets bedste bud på mit dilemma var, at jeg kunne holde en privat mindehøjtidelighed, efter at min far var blevet begravet i stilhed. Men de lagde heller ikke skjul på, at det var rigtig svært at give et endeligt bud, som var rigtig godt. Men det var rart at blive bekræftet i, at det var ok, at jeg gerne ville hylde min far for den fantastiske person, han nu engang var.'

Hun understreger, at det vigtigste for hende gennem hele forløbet var at bakke sin mor op.

Selv om familien i efteråret 2017 troede, at faderen ikke havde langt igen, viste det sig, at han skulle igennem nogle rigtig svære måneder, hvor det næsten var umuligt at besøge ham.

'Da det så mest sort ud, og vi som familie var slået fuldstændig i knæ, fik min far en hjerneblødning efterfulgt at en lungebetændelse. Han sov ind med os alle ved sin side sidst i juli (2018, red.). 70 år gammel og næsten ni år siden, at de første tegn på demens viste sig,' skriver Tilde i sin opfølgning til Mads og Monopolet.

Hun slutter sit brev med at fortælle, at hendes dilemma endte med at løse sig selv.

'For da vi sad der med bedemanden, kiggede min mor på mig og spurgte, om jeg stadig ønskede en offentlig begravelse, hvor alle kunne deltage, for så var det ok med hende. Derfor blev min højtelskede far bisat med et kapel fyldt med folk, der alle havde krydset hans liv på et tidspunkt, og det blev et smukt farvel.'