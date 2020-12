Private virksomheder kan byde ind på et udbud, der skal sikre 100.000 daglige lyntest frem til foråret.

Regeringen og regionerne vil supplere smitteopsporingen med 100.000 daglige lyntest frem til udgangen af april.

Det oplyser Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Det betyder, at tilbuddet om gratis lyntest fortsætter i løbet af foråret.

Det vil være private virksomheder, der kan byde ind på opgaven. Udbuddet vil være fra starten af februar til udgangen af april.

Det er forventningen, at mindst 60 procent af kapaciteten af lyntest skal være mobil fra februar.

Ifølge sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) er det afgørende at få opdaget og stoppet nye smitteudbrud.

- Udbuddet på 100.000 daglige private hurtigtest skal gøre indsatsen med hurtigtest mere mobil.

- Plejepersonalet skal blandt andet kunne få foretaget en hurtigtest for at forhindre, at ny smitte bliver bragt ind på plejehjemmene, inden alle i denne sårbare gruppe er vaccineret, udtaler han i meddelelsen.

Det er regionerne, der skal koordinere den mobile indsats med lyntest på tværs af landet.

På den måde bliver det i højere grad muligt at foretage lyntest på for eksempel plejehjem og skoler.

Det er samtidigt besluttet at forlænge aftalerne med de fire private leverandører, som i dag leverer 100.000 hurtigtest. Den forlænges frem til 1. februar. Aftalen stod ellers til at udløbe 4. januar.

De fire private leverandører er Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink.

De kommende aftaler vil også indgå i smitteopsporingen. Både positive og negative testsvar bliver indberettet til sundhedsmyndighederne.

Det anbefales fortsat, at personer med symptomer på covid-19 skal testes med en pcr-test. Det samme skal nære kontakter til smittede.

En faglig ekspertgruppe har tidligere slået fast, at lyntest kun skal ses som et supplement til pcr- test.

Det skyldes, at antigentest langtfra er lige så sikker som en pcr-test. Der skal en større mængde virus til, før en lyntest viser positiv.

Sikkerheden er ifølge en ekspertgruppe hos Statens Serum Institut (SSI) 70-80 procent for, at man ikke er smittet, hvis testresultatet er negativt. Man kan stole på resultatet, hvis det viser, at man er smittet med coronavirus.

/ritzau/