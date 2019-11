Odense Kommune vil undgå, at boliger skal rives ned, og det har medført et meget utraditionelt tilbud.

”Har du fået en dom i 2019? Så har du mulighed for at få flyttehjælp”.

Sådan står der på skilte, der er opsat i opgange i et boligområde i Odense i weekenden. For kommunen vil så gerne slippe af med kriminelle, at borgmesteren og boligselskaber nu har besluttet sig for, at man vil betale sig fra problemet.

Helt konkret vil Odense Kommune give kriminelle op til 15.000 kroner, hvis de flytter ud af deres almene boliger i enten Riisingparken, Påskeløkken, Smedeløkken eller Solbakken i Odense skriver Fyens Stiftstidende.

Opslagene, der er hængt op i en række opgange i 'Risingområdet' i det østlige Odense, henvender sig til beboere, der er dømt efter straffeloven, våbenloven eller loven om euforiserende stoffer. Beboerne har også modtaget tilbuddet i e-Boks fortæller flere til B.T.

»Jeg bryder mig selvfølgelig ikke om, at vi belønner kriminelle på denne her måde,« siger Odense Kommunes borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

»Men det handler jo om, at vi med et relativt beskedent beløb kan undgå at skulle bruge et trecifret millionbeløb på at rive en masse boliger ned i et område, hvor det ikke løser noget.«

»Det ville jo være et kæmpe ressourcespild,« siger han til Fyens Stiftstidende.

Baggrunden for det usædvanlige initiativ er, at en del af de almene boliger risikerer at skulle rives ned, hvis ikke nogle af beboerne flytter ud.

Kommunen og boligselskaberne håber at kunne få mellem 10 og 12 dømte beboere til at flytte inden nytår, så de ikke kommer til at tælle med i en afgørende opgørelse over antallet af kriminelle i boligområdet.

Området risikerer i modsat fald at blive defineret som 'hård ghetto.'

Det kan i sidste ende føre til, at 60 procent af boligerne skal omdannes, sælges eller rives ned på grund af ghettopakken.

Der er knap 1400 beboere i de almene boliger i området.

Boligselskaberne FAB, Civica og Odense Boligselskab vil betale for de kriminelles flytning og 14 dages husleje i en ny almen bolig, og de vil desuden friholde de dømte beboere fra at skulle betale indskud.

Odense Kommune vil derudover betale 15.000 kroner til andre udgifter, der måtte være i forbindelse med flytningen.

Borgmester Peter Rahbæk Juel har sikret sig opbakning fra byrådet i kommunen, herunder Venstre.

»Det lyder jo fuldstændigt vanvittigt, og jeg synes også, at det er forkert, men det ville være dumt og tosset, hvis vi ikke gjorde alt, hvad vi kunne, for at undgå en nedrivning,« siger byrådsmedlem Christoffer Lilleholt (V).

Direktøren for FAB, Jacob Michaelsen, siger, at det har været en svær beslutning.

»Her belønner vi de helt forkerte,« siger han til Fyens Stiftstidende.

»Det er jo helt urimeligt og strider helt grundlæggende mod vores retfærdighedssans, men vi gør det af hensyn til de 99 procent, der ikke kunne tænke sig, at deres bolig blev revet ned,« siger han.