Unge drenge i alderen 14-15 år mister muligheden for gratis vaccination mod HPV-infektion, hvis de ikke får første stik inden 1. juli 2021.

Det skriver Nordic Medicare i en pressemeddelelse.

Derfor har Nordic Medicare, der driver en lang række lægeklinikker i hele Danmark, sat ind for at sikre, at så mange unge drenge som muligt i aldersgruppen 14-15 år får vaccinen i det gratis vaccinationsprogram.

Det sker ved en rundringning til forældrene for at gøre dem opmærksomme på tilbuddet.

Hele 62 procent af drengene i aldersgruppen 14-15 år er nemlig enten ikke påbegyndt eller har ikke fået det opfølgende stik mod HPV-infektion, viser tal fra Nordic Medicare.

36-årige Tanja Steffensen, der bor i Guldborgsund Kommune med sine tre drenge på hhv. 10, 11 og 14 år, er en af de forældre, der er blevet ringet op:

»Jeg skyndte mig at bestille tid til min ældste dreng. Jeg havde hørt om vaccinen, men jeg troede kun, den var til piger. Jeg var ikke klar over, at den også var til drenge. Jeg synes da også, mine drenge skal have den mulighed,« siger hun til B.T.

Det betyder meget, at vaccinen er gratis, da Tanja Steffensen er på kontanthjælp:

I et år har drenge kunnet blive gratis vaccineret mod hpv, men det er ikke alle, der tager imod tilbuddet. Foto: Martin Ballund Vis mere I et år har drenge kunnet blive gratis vaccineret mod hpv, men det er ikke alle, der tager imod tilbuddet. Foto: Martin Ballund

»Den koster jo 1800 kroner pr stik, og han skal have to stik, så hvis vi selv skulle betale, var det ikke sikkert, det var blevet aktuelt for vores dreng, fordi vi ikke ville have råd,« siger moderen.

Der findes over 100 forskellige typer HPV. Nogle typer kan fremkalde kønsvorter (kondylomer), mens andre kan medføre celleforandringer på livmoderhalsen, der med tiden kan udvikle sig til livmoderhalskræft hos kvinder.

Læg dertil, at HPV-infektion kan give kræft i endetarmen, på penis og i mundhulen.

»HPV skal tages meget alvorligt, da det i værste tilfælde kan koste liv. Drenge med HPV-infektion kan nemlig smitte pigerne, og samtidig kan infektionen medføre forskellige kræftsygdomme hos drengene senere i livet. Derfor er vi i Nordic Medicare i fuld gang med at kontakte alle de unge drenges forældre for at gøre dem opmærksom på fordelene ved HPV-vaccinationsprogrammet inden 1. juli,« siger lægefaglig direktør Jakob Johansen fra Nordic Medicare.

1. juli er den vigtige skilledato, da vaccinationen kræver to stik med 5-13 måneders mellemrum.

Hvis man er fyldt 15 år inden vaccinationerne påbegyndes, skal der hele 3 stik til indenfor ét år.

Hvis man ikke er tilknyttet en af Nordic Medicares lægeklinikker og har en dreng i aldersgruppen 14-15 år, så kan man altid kontakte sin læge for at tale om muligheden for HPV-vaccination.