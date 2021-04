Virksomheden Orkla Care tilbagekalder torsdag to produkter.

Det sker, fordi der er risiko for, at de kan indholde salmonella.

»På baggrund af denne mistanke opfordrer vi alle patienter og forbrugere til at kassere produktet,« siger Nina Blom, kvalitetschef hos Orkla Care.

De to produkter er henholdsvis et kosttilskud og et naturlægemiddel:

Husk Psyllium-frøskaller.

Husk Psyllium mavebalance Basic.

Ifølge Fødevarestyrelsen kan symptomerne for salmonellasmitte være diarré, kvalme, mavesmerter, feber og opkast.

Der er i øjeblikket et salmonella-udbrud i Danmark, og det er af den årsag, at Fødevarestyrelsen har været i dialog med Orkla Care om produkterne.

Selskabet understreger dig, at egne tests og kvalitetskontroller ikke viser tegn på indhold af salmonella:

'Men vi tilbagekalder produktet ud fra et forsigtighedsprincip,' lyder det.

