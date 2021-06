Virksomheden Rømer Vegan tilbagekalder fredag flere produkter.

Det sker, fordi kan være mug i madvarerne – det gør dem uegnet som fødevarer.

Helt præcist drejer det sig om to forskellige produkter:

Rømer Vegan Økologisk Vegan Nuggets i pakke på 250 gram. Her hedder bedst før-datoen 28. juni i år.

Rømer Vegan Økologisk Vegan Fiskepinde i en pakke på ligeledes 250 gram. Her er bedst før-datoen også 28. juni.

Rømer Vegan har konstateret, at der i netop disse to partier af varer kan være risiko for mug, og derfor har man skredet til tilbagekaldelsen.

De to økologiske madvarer er solgt i Coop- og Irma-butikker over hele landet

I en pressemeddelelse opfordrer Fødevarestyrelsen til, at forbrugere, der skulle være i besiddelse i madvarerne, kasserer dem eller leverer dem tibage til den butik, hvor de er købt.