Hvis du er allergisk over for mælkeprodukter, bør du være opmærksom, inden du giver dig i kast med at indtage 'Havet's økologiske laksefrikadeller med grøntsager'.

Fiskefrikadellerne fra Jeka Fish A/S i Lemvig, som er solgt i Coop-butikker landet over, risikerer nemlig at indeholde valleprotein.

Og det fremgår ikke af produktets mærkning.

Helt specifikt er der tale om produkter med holdbarhedsdatoen 28.6.2022 fra lot nr. 1432.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

»Personer med allergi overfor mælk kan opleve en allergisk reaktion efter at have spist produktet,« lyder advarslen i en meddelelse fra Fødevarestyrelsen.

Man råder i samme ombæring forbrugere, som har købt 'Havet's økologiske laksefrikadeller med grøntsager', til at levere produktet tilbage til butikken, hvor man har købt det.

Eller bare at smide det ud.