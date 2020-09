Thule Group tilbagekalder nu deres Thule Sleek-klapvogn på grund af risiko for 'faldfare for barnet'.

Det oplyser producenten i en pressemeddelelse.

»Vi har desværre identificeret en risiko ved håndtaget, der potentielt kan blive demonteret fra rammen på Thule Sleek-klapvognen, og at dette således kan udgøre en faldfare for barnet,« lyder det, inden de slår fast:

»Stop straks brugen af Thule Sleek-klapvognen.«

Her finder du produktetiketten. Foto: Thule Group Vis mere Her finder du produktetiketten. Foto: Thule Group

Thule Group opfordrer ejere af modellen til at tjekke produktetiketten for at få bekræftet, om man er påvirket af tilbagekaldelsen. Etiketten finder man på indersiden af den nedre de af klapvognsrammen tæt på opbevaringskurven.

Her skal man aflæse produktets varenummer.

Ifølge Thule Group er det varenumre fra 11000001 til 11000019, der tilbagekaldes, men har vognen et påklistret QC2020-mærke, så er vognen kontrolleret og sikker at bruge.

»Hvis du mener, at du har et produkt, der er inden for datoerne for tilbagekaldelse i henhold til datokodeperioden, uden et QC 2020-mærke, bedes du gøre følgende,« skriver Thule Group og opremser:

Stop straks brugen af Thule Sleek-klapvognen

Brug formularen nedenfor til at registrere dig for at få en Thule Sleek-udskiftningsramme, der sendes direkte til dig. Du bedes hurtigt returnere dit nuværende produkt i den samme forsendelseskasse med forudbetalte gratis forsendelsesmærkater. Bemærk, at du skal beholde og overføre dine nuværende hjul og din nuværende indkøbskurv til den nye ramme.

Du finder formularen her.

Thule Groups klapvogne forhandles ifølge Thoule Group selv hos blandt andre Babysam flere steder i landet.