Der bliver lige nu tilbagekaldt en række kammerjunker-produkter af mærket Karen Volf.

Årsagen er, at produktet 'kan have været i kontakt med skadedyr'.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen.

Det er Bisca A/S, der står bag tilbagekaldelsen af Karen Volf-kammerjunkerne.

»Der er fundet museekskrementer og bidemærker i poserne. Dette gør produktet uegnet som fødevare,« oplyses det.

Der er helt præcist tale om følgende produkter:

Karen Volf Original Kammerjunkere

Produktionsserienummer: LS2234972

Bedst før-dato: 12.02.2024

Nettovægt: 400 g

Karen Volf Original Kammerjunkere

Produktionsserienummer: LS2234773

Bedst før-dato: 12.02.2024

Nettovægt: 400 g

Karen Volf Original Kammerjunkere

Produktionsserienummer: LS2213071

Bedst før-dato: 09.07.2023

Nettovægt: 800 g

De er blevet solgt over hele landet i følgende butikker:

Salling Group, Netto A/S, COOP Danmark, Rema 1000, Lidl, ABC-lavpris, Meny, Hørkram Foodservice A/S, Inco CC, Min Købmand, Dagrofa A/S, A.B Catering og B.C. Catering.

De kan dog også være fundet i andre butikker, oplyses det.

Hvis du har købt produktet, råder Fødevarestyrelsen til, at du enten leverer det tilbage til den butik, hvor du har købt det, eller smider det ud.