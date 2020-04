En hættetrøje til børn tilbagekaldes, da den kan udgøre en far især under leg.

Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

Der er tale om en hættetrøje fra mærket Diadora, hvor man har konstateret en produktionsfejl.

Trøjen indeholder lange snore, der bruges til at spænde hætten ind, og de er så lange, at de vurderes til at udgøre en kvælningsrisiko for børn.

Det er især i forbindelse med aktiv leg, man frygter, at børn kan være udsat for kvælningsrisiko.

Produktet bærer varnummeret 102.172728 og forhandles over hele Europa.

I Danmark forhandles trøjen af Sport Scandinavia, fodboldklubben FC Nordsjælland og Fårup Sommerland.

Det italienske mærke, der producerer trøjen, opfordrer til, at man leverer trøjen tilbage der, hvor man kan købt den.