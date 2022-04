»Har du kendskab til en af disse hjelme, må du IKKE BRUGE DEN MERE.«

Sådan skriver producenten Schou Company A/S om de fem modeller af Rawlink Urban cykelhjelme, som man nu tilbagekalder.

Det skyldes, at der ved en test af et parti af de pågældende cykelhjelme er 'konstateret en alvorlig risiko, da materialet, der anvendes i hjelmen, revnede'.

Foto: Schou Company A/S Vis mere Foto: Schou Company A/S

Tilbagetrækningen omfatter varenumre 44740 / 44741 / 44742 / 44743 / 44611, oplyser man.

Udover at man råder folk til ikke længere at benytte hjelmene, så opfordrer man kunder, der har købt de pågældende hjelme til at opbevare dem uden for børns og unges rækkevidde, inden man leverer den tilbage.

Rawlink Urban cykelhjelmene er ifølge TV Syd solgt i SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Kvickly, Coop.dk samt i webshops og byggemarkeder.