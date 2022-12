Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis du har været forbi Normal og købt chokolade, kan det godt betale sig at læse med her.

Butikskæden tilbagekalder nemlig lige nu varianten 'Milka Chips Ahoy' på 100 gram.

Det sker på grund af manglende mærkat om ingredienser på pakkerne, skriver Normal på deres hjemmeside.

Milka-chokoladen indeholder hasselnødder, mælk, gluten og soya, hvorfor der er risiko for en allergisk reaktion over for allergiramte, hvis produktet spises.

Derfor opfordrer Normal A/S kunder til at aflevere produktet tilbage og få pengene retur, hvis det ikke er spist.

Hvis det er spist, og du oplever symptomer i forbindelse med indtag af produktet, bør du kontakte egen læge.

EAN-numre på 'Milka Chips Ahoy' på 100 gram:

– 7622210262530

– 7622210269249

– 7622210442086

– 7622210454362